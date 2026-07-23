اختصاص 6307 میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی به شهرستان اراک

به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این منابع اعتباری اشتغال‌زایی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط، حمایت از اقشار هدف و تقویت تولید و کارآفرینی در شهرستان اراک اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این منابع در قالب برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، مهارت‌آموزی، امور عشایر، سازمان زندان‌ها، امور روستایی، میراث‌فرهنگی و مشاغل خانگی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: تسریع در پرداخت تسهیلات اعتباری مذکور، نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و همچنین حمایت از کارآفرینان، از مهمترین اولویت‌های مدیریت ارشد این شهرستان است تا این منابع به ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و رشد اقتصادی منطقه منجر شود.

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