فرماندار اراک خبر داد:
اختصاص 6307 میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی به شهرستان اراک
فرماندار شهرستان اراک گفت: 6307 میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی برای سال جاری به این شهرستان اختصاص یافت. این اعتبار در چارچوب برنامههای حمایتی دولت برای توسعه اشتغال شهرستان اراک است و بیشترین سهم از اعتبارات اشتغالزایی استان مرکزی است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجیعلیبیگی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این منابع اعتباری اشتغالزایی با هدف ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، توسعه کسبوکارهای خرد و متوسط، حمایت از اقشار هدف و تقویت تولید و کارآفرینی در شهرستان اراک اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: این منابع در قالب برنامههای کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، مهارتآموزی، امور عشایر، سازمان زندانها، امور روستایی، میراثفرهنگی و مشاغل خانگی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.
فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: تسریع در پرداخت تسهیلات اعتباری مذکور، نظارت بر حسن اجرای طرحها و همچنین حمایت از کارآفرینان، از مهمترین اولویتهای مدیریت ارشد این شهرستان است تا این منابع به ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و رشد اقتصادی منطقه منجر شود.