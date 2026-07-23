تردد در مرز شلمچه، روان و ادامه دارد

وی با اشاره به ممنوعیت تردد کامیون و اتوبوس در مسیر مرز چذابه در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: کامیون‌های حامل کالا برای صادرات در این ایام، باید از طریق مرز شلمچه تردد کنند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: تردد کامیون‌ها در محور اهواز به خرمشهر در ایام پیاده‌روی اربعین ممنوع است و رانندگان باید از محور آبادان تردد کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان افزود: همچنین به دلیل کم‌عرض بودن جاده، تردد کامیون و اتوبوس مسافربری در مسیر الوان (عبدالخان) به بستان و چذابه ممنوع است و پلیس راه استان با نصب گاباریت (موانع ارتفاع‌سنج)، مانع تردد خودروهای سنگین در این مسیر می‌شود.

سرهنگ حسنوند از رانندگان درخواست کرد هنگام رانندگی، ضمن بررسی وضعیت فنی خودرو، فاصله طولی را رعایت کنند و پس از هر ۲ ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند تا از حوادث ناشی از خواب‌آلودگی جلوگیری شود.