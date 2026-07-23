به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری عبدالعلی ارژنگ روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاه‌های مسوول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات انسانی در پی نداشته است، افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

ارژنگ از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

شلمزار مرکز شهرستان کیار در ۳۵ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

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