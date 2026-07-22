سیستان زیر غبار طوفان/۲۲۳ مراجعه درمانی و ۱۶ حادثه ترافیکی

به گزارش ایلنا،حسین شهدادی شامگاه چهارشنبه با اشاره به وزش بادهای شدید، وقوع طوفان همراه با گرد و غبار و افزایش غلظت ریزگردها در منطقه سیستان طی دو روز گذشته، افزود: بیشتر مراجعات به مراکز درمانی و بهداشتی مربوط به بیماران قلبی، تنفسی و چشمی بوده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل ادامه داد: از این تعداد، ۸۵ نفر به‌دلیل مشکلات قلبی و عروقی، ۸۲ نفر با علائم و عوارض تنفسی و ۳۸ نفر به علت آسیب‌های چشمی ناشی از ریزگردها به مراکز درمانی مراجعه کردند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت، ۱۶ حادثه ترافیکی بر اثر حوادث مرتبط با کاهش دید و شرایط نامساعد جوی در منطقه سیستان اتفاق افتاد.

شهدادی با اشاره به تأثیر مستقیم ریزگردها بر سلامت شهروندان افزود: افزایش غلظت ذرات معلق در هوا به‌ویژه برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، کودکان و زنان باردار مخاطره‌آمیز است و می‌تواند موجب تشدید بیماری‌های قلبی و تنفسی و بروز مشکلات چشمی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از تردد و حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و گفت: در صورت ضرورت خروج از منزل، استفاده از ماسک‌های استاندارد، عینک محافظ و رعایت سایر توصیه‌های بهداشتی ضروری است.

شهدادی ادامه داد: گرد و غبار و ریزگردها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت در منطقه سیستان تبدیل شده و با آغاز بادهای ۱۲۰ روزه، هر ساله شمار قابل توجهی از شهروندان به دلیل مشکلات تنفسی، قلبی و عوارض چشمی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه تمامی مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس و دستگاه‌های مسئول در حوزه سلامت منطقه سیستان در آماده‌باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: رعایت توصیه‌های بهداشتی از سوی شهروندان در کنار اجرای راهکارهای زیست‌محیطی و مدیریت کانون‌های گرد و غبار، نقش مهمی در کاهش آثار این پدیده بر سلامت مردم منطقه خواهد داشت.

انتهای پیام/