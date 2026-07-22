مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خبر داد:
6 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی در استان، شامل واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کیلومتر 14 محور میامی به سبزوار در مسیر تهران به مشهد و همچنین برخورد 2 دستگاه تریلی و کامیونت ایسوزو در کیلومتر 91 محور دامغان به سمنان، در مجموع 6 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حسین درخشان به تشریح جزئیات نخستین حادثه رانندگی جادههای استان پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کیلومتر 14 محور میامی به سبزوار در مسیر تهران به مشهد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه امدادونجات شهدای میامی در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند. این حادثه 5 مصدوم برجای گذاشت. مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلالاحمر و با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین به تشریح جزئیات دومین حادثه رانندگی جادههای استان پرداخته و در این خصوص اظهار داشت: گزارشی مبنی بر برخورد 2 دستگاه تریلی و کامیونت ایسوزو در کیلومتر 91 محور دامغان به سمنان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اعلام شد.
درخشان تصریح کرد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. این حادثه یک مصدوم برجای گذاشته بود. مصدومان این حادثه پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه، توسط نجاتگران هلالاحمر و با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.