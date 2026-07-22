به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرم‌زاده اظهار داشت: در جریان اجرای عملیات حفاری توسط شرکت آب و فاضلاب در خیابان آپادانای اول اصفهان، نشانه‌هایی از یک سازه تاریخی مشاهده شد که پس از حضور کارشناسان و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد بقایای یک آب‌انبار متعلق به دوره صفویه در این محل قرار دارد.

وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی این اثر، کارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی استان در محل حاضر شدند و با هماهنگی انجام شده، عملیات اجرایی در محدوده کشف متوقف شد تا مطالعات میدانی، مستندسازی و بررسی‌های تخصصی این سازه تاریخی انجام گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه این آب‌انبار در عمق حدود هفت متری از سطح فعلی خیابان قرار گرفته است، گفت: در شرایط کنونی، حفاظت از این اثر و بررسی راهکارهای مناسب برای صیانت از آن، با توجه به قرار گرفتن در یکی از معابر اصلی و پرتردد شهر، از اولویت‌های کارشناسی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با توجه به استقرار این سازه در محدوده‌ای که طی سال‌های گذشته دستخوش توسعه شهری و ساخت‌وساز شده است، پس از پایان مستندسازی‌های اولیه، درباره شیوه حفاظت و ساماندهی آن با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری اصفهان تصمیم‌گیری خواهد شد.

کرم‌زاده با بیان اینکه مطالعات درباره قدمت دقیق، ویژگی‌های معماری و ابعاد این آب‌انبار همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در مرحله کنونی تمرکز کارشناسان بر تکمیل مستندنگاری و مطالعات باستان‌شناسی است و پس از نهایی شدن نتایج، درباره اقدامات حفاظتی و نحوه مدیریت این اثر تاریخی تصمیم‌گیری می‌شود.