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آب‌انبار صفوی در دل خیابان آپادانای اصفهان نمایان شد

آب‌انبار صفوی در دل خیابان آپادانای اصفهان نمایان شد
کد خبر : 1817252
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از کشف بقایای یک آب‌انبار تاریخی متعلق به دوره صفوی در جریان عملیات حفاری خیابان آپادانا خبر داد و گفت: با شناسایی این اثر، عملیات عمرانی در محدوده کشف متوقف شده تا بررسی‌های باستان‌شناسی و مستندسازی آن انجام شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرم‌زاده اظهار داشت: در جریان اجرای عملیات حفاری توسط شرکت آب و فاضلاب در خیابان آپادانای اول اصفهان، نشانه‌هایی از یک سازه تاریخی مشاهده شد که پس از حضور کارشناسان و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد بقایای یک آب‌انبار متعلق به دوره صفویه در این محل قرار دارد.

وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی این اثر، کارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی استان در محل حاضر شدند و با هماهنگی انجام شده، عملیات اجرایی در محدوده کشف متوقف شد تا مطالعات میدانی، مستندسازی و بررسی‌های تخصصی این سازه تاریخی انجام گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه این آب‌انبار در عمق حدود هفت متری از سطح فعلی خیابان قرار گرفته است، گفت: در شرایط کنونی، حفاظت از این اثر و بررسی راهکارهای مناسب برای صیانت از آن، با توجه به قرار گرفتن در یکی از معابر اصلی و پرتردد شهر، از اولویت‌های کارشناسی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با توجه به استقرار این سازه در محدوده‌ای که طی سال‌های گذشته دستخوش توسعه شهری و ساخت‌وساز شده است، پس از پایان مستندسازی‌های اولیه، درباره شیوه حفاظت و ساماندهی آن با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری اصفهان تصمیم‌گیری خواهد شد.

کرم‌زاده با بیان اینکه مطالعات درباره قدمت دقیق، ویژگی‌های معماری و ابعاد این آب‌انبار همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در مرحله کنونی تمرکز کارشناسان بر تکمیل مستندنگاری و مطالعات باستان‌شناسی است و پس از نهایی شدن نتایج، درباره اقدامات حفاظتی و نحوه مدیریت این اثر تاریخی تصمیم‌گیری می‌شود.

وی کشف این آب‌انبار را یادآور اهمیت لایه‌های تاریخی نهفته در زیر بافت شهری اصفهان دانست و افزود: وقوع چنین کشفی در جریان پروژه‌های عمرانی، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های متولی میراث‌فرهنگی را بیش از پیش نشان می‌دهد تا در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای، حفاظت از میراث تاریخی شهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از خیابان‌ها و محلات امروزی اصفهان بر روی لایه‌های تاریخی شکل گرفته‌اند و کشف این آب‌انبار صفوی، بار دیگر اهمیت انجام مطالعات باستان‌شناسی پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی در محدوده‌های تاریخی شهر را آشکار می‌کند.

 

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