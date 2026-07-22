آتش بیاحتیاطی راننده پیکانوانت را زندهزنده بلعید
رئیس پلیس راه استان قزوین از جان باختن راننده وانت پیکان در شعله های آتش ناشی از برخورد رخ به رخ با خودرو وانت نیسان در محور قزوین–همدان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی با تشریح جزئیات این حادثه دلخراش گفت: در ساعت 04:50 بامداد امروز در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی وقوع یک فقره سانحه رانندگی در محور قزوین–همدان بلافاصله تیم گشت تصادفات پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی در ادامه افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه خودرو وانت نیسان در مسیر فوق در حال حرکت بوده که با تجاوز به چپ، وارد مسیر مقابل شده و به صورت رخ به رخ با یک دستگاه خودرو وانت پیکان عبوری برخورد کرده است.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه شدت برخورد طوری بوده که موجب آتش سوزی وانت پیکان شده است و راننده این خودرو که در کابین گرفتار شده بود، متاسفانه در شعلههای آتش جان خود را از دست داد.
تقیخانی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش با بیان اینکه کارشناسان علت این سانحه را خستگی و خوابآلودگی راننده وانت نیسان و تجاوز به چپ آن اعلام کردهاند، خاطرنشان کرد: راننده نیسان بهدلیل رانندگی طولانیمدت و بدون استراحت، از هوشیاری کافی برخوردار نبوده است.
وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، بهویژه در مسیرهای دوطرفه، از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی خودداری کرده و در صورت احساس کاهش هوشیاری در محلی امن توقف و استراحت کنند تا از وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری شود.