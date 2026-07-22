جوشکاری روی باک بنزین حادثه آفرید/آتشسوزی در سیب و سوران مهار شد
فرماندار سیب و سوران گفت: آتشسوزی در یک تعمیرگاه خودرو در خیابان آزادی این شهر با تلاش نیروهای آتشنشانی و امدادی مهار شد؛ حادثهای که بر اساس بررسیهای اولیه هنگام جوشکاری روی باک بنزین یک خودرو رخ داده و به چند خودرو، واحد صنفی و یک منزل مسکونی خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رحیمبخش درازهی اظهار کرد: آتشسوزی عصر امروز در یک تعمیرگاه خودرو واقع در خیابان آزادی شهر سیب و سوران رخ داد و به دلیل شدت حریق، آتش به خودروها و واحدهای صنفی مجاور نیز سرایت کرد.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، در این حادثه پنج دستگاه خودرو شامل دو دستگاه پراید و سه دستگاه پیکانبار دچار خسارت شدند. همچنین سه واحد صنفی شامل یک تعمیرگاه مکانیکی، یک فروشگاه کپسول گاز و یک واحد تجاری دیگر آسیب دیدند و بخشی از یک منزل مسکونی مجاور نیز خسارت دید.
فرماندار سیب و سوران با بیان اینکه گزارشهای اولیه، علت وقوع حادثه را جوشکاری روی باک بنزین یک خودرو عنوان میکند، گفت: علت دقیق آتشسوزی پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
درازهی ادامه داد: در جریان این حادثه، یک کودک با کمک شهروندان از محل آتشسوزی نجات یافت و او به همراه پدرش به دلیل استنشاق دود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
وی با قدردانی از حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی، امدادی و مشارکت شهروندان در مهار حریق، تصریح کرد: با اقدام سریع عوامل عملیاتی از گسترش آتش به مناطق اطراف جلوگیری شد و برآورد نهایی خسارتها پس از پایان بررسیهای کارشناسی اعلام میشود.