معرفی اعضای جدید هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزانگان آلومینیوم اراک

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به مرجعیت اعضای هیئت مدیره جدید این مؤسسه اشاره شده و در این رابطه آمده است: اعضای جدید هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزانگان آلومینیوم اراک، با مصوبه هیئت مدیره شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)، با نگاه تقویت ساختار مدیریتی باشگاه، برنامه‌ریزی برای تداوم حضور مقتدرانه و حمایت و ادامه تیمداری در شهر اراک معرفی شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر همین اساس امروز چهارشنبه 31 تیر ماه جلسه هیئت مدیره ایرالکو در خصوص معرفی ترکیب جدید هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فرزانگان آلومینیوم اراک با حضور مدیرعامل شرکت برگزار شد. در این جلسه با استعفای محمد رجائیان موافقت شد و محمد محمدی به عنوان سرپرست مدیرعاملی و عضو هیئت مدیره باشگاه منصوب شد.

در این اطلاعیه ذکر شده است: در این جلسه همچنین علی شیدایی و حمیدرضا امیدوار به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک، با دریافت احکام خود از مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایرالکو، معرفی شدند تا ضمن بهره‌گیری از دانش، تجربه و توان مدیریتی خود و رویکردی برنامه‌محور، مسئولیت هدایت و راهبری تیم آلومینیوم اراک را بر عهده بگیرند.

روابط‌عمومی و امور ارتباطات شرکت آلومینیوم ایران در اطلاعیه خود به قدردانی از مدیرعامل و اعضای پیشین هیئت مدیره قدردانی کرده و در این خصوص آورده است: از زحمات محمد رجائیان مدیرعامل و عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک و محمد شریفی و محمدرضا ‌بیهقی، اعضای پیشین هیئت مدیره در مدت زمان تصدی مسئولیت، تقدیر و تشکر می‌شود.

در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط‌عمومی و امور ارتباطات شرکت آلومینیوم ایران به صراحت از تیم فوتبال آلومینیوم اراک حمایت همه‌جانبه شده و در این رابطه تصریح شده است: هیئت مدیره جدید باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم در نخستین مواضع خود، بر ادامه حمایت همه‌جانبه از تیم فوتبال آلومینیوم و تداوم حضور قدرتمند این باشگاه در رقابت‌های لیگ برتر تأکید کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: اعضاء هیئت مدیره این باشگاه با توجه به جایگاه ویژه باشگاه آلومینیوم در استان مرکزی، اعلام کردند که با اتکا به ظرفیت‌های تیم، حمایت هواداران پرشور و همراهی خانواده بزرگ آلومینیوم، این تیم در شهر اراک به فعالیت خود ادامه می‌دهد. حفظ و تقویت تیم فوتبال و ماندگاری این تیم در اراک، از مهمترین اولویت‌های باشگاه خواهد بود.

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