شهادت یک بسیجی در حملات تروریستی آمریکای به شهرستان قشم

به گزارش ایلنا، ابوالفضل تکی‌زاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: پیکر مطهر بسیجی شهید یاسر زحمتکش پس از مراسم تشییع و بدرقه، برای خاکسپاری به زادگاهش روستای آب شیب شهرستان داراب منتقل می‌شود.

وی حملات تروریستی دشمن آمریکایی را به شدت محکوم کرده و در این خصوص ادامه داد: ضمن عرض تسلیت به خانواده این شهید معظم باید عنوان کرد که زمان مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/