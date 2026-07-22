رئیس بنیاد شهید قشم خبر داد:
شهادت یک بسیجی در حملات تروریستی آمریکای به شهرستان قشم
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم به شهادت یک بسیجی در پی حملات دشمن اشاهر کرده و گفت: صبح امروز در پی اصابت یک پرتابه آمریکای جنایتکار به یکی از نقاط شهرستان قشم یک بسیجی به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل تکیزاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: پیکر مطهر بسیجی شهید یاسر زحمتکش پس از مراسم تشییع و بدرقه، برای خاکسپاری به زادگاهش روستای آب شیب شهرستان داراب منتقل میشود.
وی حملات تروریستی دشمن آمریکایی را به شدت محکوم کرده و در این خصوص ادامه داد: ضمن عرض تسلیت به خانواده این شهید معظم باید عنوان کرد که زمان مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقباً اطلاعرسانی میشود.