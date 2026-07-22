بیمارستان آتیه جزء بیمارستان های ممتاز استان محسوب می شود

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی درجریان بازدید از بیمارستان آتیه به مناسبت هفته تامین اجتماعی بیان کرد: استان همدان بلحاظ خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت نسبتا مناسب ومطلوبی داراست و بیمارستان آتیه یکی از بیمارستان‌های خوب استان از لحاظ هتلینگ و ارائه خدمات به شمار می‌آید.

وی بر نقش کلیدی این سازمان در پشتیبانی از جامعه کار و تولید تاکید و از تعامل سازنده مجموعه تامین اجتماعی با دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرد.

استاندار همدان در ادامه گفت: دشمن دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در کشور است از این رو تبیین نقاط قوت و منابع کشور بهترین راهکار برای امیدآفرینی در جامعه است.

ملانوری بیان کرد: ملت اصیل ایران تاب آوری بالایی دارند بنابراین با ایستادگی اجازه دست اندازی و تجاوز دشمن به کشورمان را نمی دهند.

وی با بیان اینکه نباید کاری کرد که مردم به این مدل حکمرانی بی اعتماد شوند،اضافه کرد: دشمن برای براندازی کشور سه برنامه از جمله القای یاس و ناامیدی، بی اعتماد کردن مردم نسبت به نظام حکمرانی و پریشان کردن ذهن مردم را در دستور کار قرار داده و در این صورت می تواند جامعه را به سمت فروپاشی ببرد.

استاندار همدان تاکید کرد: امیدآفرینی یکی از تکالیف اصلی مسوولان است که در این راستا باید بر اساس فرموده رهبر شهید امت نقاط قوت و داشته های کشور را به خوبی تبیین کنند.

ملانوری شمسی ادامه داد: یکی دیگر از تاکیدهای رهبر شهید امت بصیرت افزایی بود هر چند تعدادی از این واژه بهره گیری سیاسی می کنند در حالیکه بصیرت افزایی یعنی افزایش آگاهی با باز کردن چشم مردم جامعه نسبت به واقعیت ها، ارتقای دشمن شناسی، پاسخ دقیق به ابهامات ذهنی مردم و روشن کردن اذهان آنها است.

وی گفت: سازمان تامین اجتماعی قرار است در مباحث مربوط به زندگی اجتماعی ورود کرده و در ایجاد نشاط اجتماعی، رونق و سر زندگی در زندگی مردم تلاش کند.

استاندار همدان بیان کرد: بخش عمده جامعه در همه گروه های سنی، جنسی و در همه مناطق کشور، از این سازمان خدمت می گیرند و مردم از زمانی که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند، احساس آرامش می کنند.

ملانوری شمسی افزود: داشتن بیمه تامین اجتماعی به علت بروز احساس داشتن تکیه گاه و پشتیبانی مطمئن از مردم، موجب دلگرمی مردم شده است.

وی اظهارکرد: این سازمان عمومی غیردولتی و دستگاه درآمد هزینه ای است از این رو برای ارایه خدمت خوب باید نسبت به کسب درآمد توجه داشته باشد چراکه مبتنی بر درآمد، هزینه ها پیش بینی می شود.

استاندار همدان اضافه کرد: برای ارایه خدمت خوب به افراد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی باید در نگاه اول نسبت به تقویت این سازمان اقدام شود نه اینکه نگاه طلبکارانه حاکم شود بلکه باید نگاه مشارکتی و عام شمول برای ارائه خدمات حاکم باشد.

ملانوری شمسی با بیان اینکه درباره مشاغل سخت و زیان آور نباید نگاه یک طرفه داشت، گفت: یک نیروی کار ماهر پس از فعالیت در یک دوره کوتاه مدت از چرخه کار خارج می شود در حالیکه جایگزینی او بسیار دشوار بوده و از سوی دیگر باری را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند.

وی تاکید کرد: چنانچه دستگاه تخصصی خود را عضو مجموعه دولت نداند کارشان لنگ می زند برای نمونه اگر آموزش و پرورش تنها خود را دستگاه تعلیم و تربیت بداند و جزیره ای عمل کند کارها پیش نمی رود چرا که بدون برق، گاز، خدمات، صنعت و دیگر مجموعه ها نمی توان مدرسه ای ساخت که دانش آموزی در آن مشغول به تحصیل شود همچنین یک اتاق عمل جراحی بدون وجود برق و دیگر امکان بلااستفاده می ماند.

استاندار همدان اظهارکرد: بنابراین باید در گام نخست برای اصلاح و توسعه فرهنگ عمومی نسبت به سازمان بیمه و تغییر نگاه به تامین اجتماعی اقدام شود تا بیمه شده خود را مالک و عضو این سازمان بداند نه طلبکار و در این صورت شاهد سو استفاده بیمه شدگان از این مجموعه نیز نخواهیم بود.

لازم به ذکر است استاندار همدان به مناسبت گرامی داشت هفته تأمین‌اجتماعی در جمع کارکنان این سازمان حضور یافته و ضمن بازدید از قسمت های مختلف بیمارستان آتیه همدان با اهدای شاخه گل هفته تأمین‌اجتماعی را به همکاران تبریک و از بیماران بستری نیز عیادت کردند.

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