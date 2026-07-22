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معاون استاندار فارس خبرداد:

۶ پرواز شیراز-نجف برای انتقال زائران اربعین برقرار خواهد شد

۶ پرواز شیراز-نجف برای انتقال زائران اربعین برقرار خواهد شد
کد خبر : 1817166
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معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: این استان پرچمدار خدمت به زائران اربعین است و این موضوع در قالب موکب های مرز شلمچه و موکب های مستقر در عراق و کسب رتبه های برتر در اعزام متبلور است.

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در جلسه ستاد اربعین استان با بیان این که برگزاری پرشور و باشکوه مراسم اربعین افتخاری برای مردم فارس و موید حرم شهر بودن شیراز است، اظهارکرد: سابقه و توان دینی و عرق مذهبی مردم استان فارس موجب شده است که خدمت به آل الله را شرف و آبروی خود بدانند.

وی با اشاره به گزارش مسئولین کمیته های زیرمجموعه ستاد اربعین استان در زمینه اقدامات صورت گرفته، افزود: همه کمیته های زیرمجموعه ستاد اربعین استان فارس با جدیت به وظایف خود عمل می کنند و همه مواردی که باید محقق شوند توسط مسئولین ثبت و پیگیری خواهد شد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر تسریع در اعلام نرخ اتوبوس ها در ایام اربعین برای انتقال زائرین، گفت: باید با جدیت این موضوع اطلاع رسانی شود تا زائران بتوانند زودتر برای خرید بلیط و برنامه ریزی سفر اقدام کنند.

پارسایی همچنین خواستار پیگیری در اختیار گرفتن اتوبوس های سازمانی و شرکت ها برای انتقال زائران اربعین به مرز شلمچه شد و گفت: این موضوع توسط ستاد اربعین پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز استان فارس به پروازهای مستقیم شیراز-نجف برای انتقال زائران در ایام اربعین، افزود: به همین منظور شش پرواز مستقیم از شیراز به نجف هماهنگ شده است و زائران عتبات عالیات می توانند برای خرید بلیط اقدام کنند.

وی به لزوم توجه جدی به مسائل حقوقی و قانونی در زمینه اعزام زائران به کشور عراق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان حج و زیارت باید در این زمینه اطلاع رسانی رسانه ای مفصلی داشته باشد تا زائران اربعین از چارچوب های قانونی در کشورهای خارجی اطلاع کافی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: بعضی از هماهنگی های دوجانبه به منظور تسریع در اقدامات کمیته های ذیل ستاد اربعین استان باید با فوریت در روزهای آینده برگزار و گزارش رفع مشکلات را به ستاد اربعین استان ارسال شود.

در این جلسه مسئولین کمیته های مختلف ستاد اربعین استان گزارش اقدامات خود را به منظور تسهیل و حمایت از برگزاری مراسم اربعین در استان بیان کردند.

همچنین اهمیت ابعاد مختلف فعالیت های فرهنگی در مراسم های مرتبط با اربعین امام حسین(ع) در ایران و عتبات عالیات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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