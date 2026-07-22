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مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان:

بیش از 4 همت برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه شد

بیش از 4 همت برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه شد
کد خبر : 1817165
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: ۴۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال معادل چهار همت، سال گذشته برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی و طرف قرارداد هزینه شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، حسن عروتی موفق روز چهارشنبه در جریان بازدید استاندار همدان از بیمارستان تامین اجتماعی بیان کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه کشور ۴۶ میلیون نفر را زیر پوشش دارد ودومین تولیدکننده و نخستین و بزرگ‌ترین خریدار راهبردی خدمات درمانی کشور محسوب می‌شود.

عروتی موفق بیان کرد: در سال گذشته در بخش سرپایی یک میلیون و 800هزار نفر ویزیت انجام شد وهمچنین  ۷۲ هزار نفر به کلینیک مامایی مراجعه و از خدمات مشاوره مامایی بهره مند شدند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش این بیمه پارسال از داروخانه های تامین اجتماعی استان اقلام دارویی مورد نیاز را رایگان تهیه کردند وهمچنین ۱۳ هزار نفر از خدمات ام.آر. آی و 13 هزار نفر نیز از خدمات سی تی اسکن بصورت رایگان استفاده کردند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان اظهارداشت: ۱۷ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال در مراکز ملکی سازمان، ۳۲ هزار میلیارد ریال در مراکز طرف قرارداد سازمان و هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال خسارت متفرقه پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: ۱۱هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال برای بستری ۷۳ هزار و ۹۶۱ بیمار، چهار هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال برای تجویز ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نسخه و هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای مراجعه ۵۲۸ هزار نفر به آزمایشگاه در بیمارستان ها، داروخانه و آزمایشگاه های طرف قرارداد پارسال پرداخت شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان اظهارکرد: ۳۶۰ میلیارد ریال کمک هزینه به هزار و ۶۵ بیمار خاص و ۶۱۰ میلیارد ریال به عنوان کمک هزینه به خانواده ۸۷۱ بیمار فوت شده سال گذشته پرداخت شده است.

عروتی موفق از پرداخت ۳۶۰ میلیارد ریال از کمک هزینه درمانی هزار و ۶۶۳ بیمار سرطانی ، ۷۵۰ میلیارد ریال برای بستری چهار هزار و ۸۵۹ کودک زیر هفت سال در ۱۴۰۴ خبر داد.

وی گفت: تامین اجتماعی دارای ۹ مرکز درمانی ملکی، ۲ بیمارستان، ۶ درمانگاه و یک کلینیک تخصصی است و ظرفیت بیمارستان های آتیه همدان و بیمارستان غرضی ملایر ۲۷۶ تخت است.

مدیر درمان تامین اجتماعی همدان افزود: یک هزار و ۳۵۳ پرسنل، ۱۹۶ پزشک، ۳۱۷ پرستار ماما، ۴۲ بهیار با این مجموعه همکاری دارند همچنین ۱۱ اتاق عمل ، یک مجموعه ام.آر.آی، ۲ دستگاه سی تی اسکن و ۱۵ دستگاه آمبولانس فعال است.

عروتی موفق بیان کرد: میزان مراجعات به بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر پوشش تامین اجتماعی در نوروز امسال ۲۰ درصد افزایش یافت که علت آن بروز جنگ و حضور مسافرانی از سایر استان ها در همدان برای دریافت خدمات درمانی بود.

عروتی‌موفق افزود: بیمارستان آتیه طی سال‌های گذشته همواره در زمره نخستین مراکز کشور از نظر کیفیت خدمات قرار داشته و تلاش پزشکان، پرستاران و کارکنان این مجموعه موجب ارتقای شاخص‌های درمانی و رضایتمندی بیماران شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه هر دو بیمارستان تأمین اجتماعی همدان در حوزه هتلیتگ و خدمات پزشکی و درمانی جزو برترین‌های سازمانی و کشوری هستند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از پزشکان و کادر درمان، به نقش‌آفرینی ویژه آنان در مقاطع بحرانی اشاره کرد و گفت: پزشکان و کارکنان حوزه درمان در دوره ۱۲ روزه وجنگ تحمیلی رمضان  با رژیم صهیونیستی  بدون وقفه و با تمام ظرفیت در کنار بیماران و مراجعین بودند و خدمات درمانی به‌طور کامل ادامه یافت و این روحیه جهادی و خدمت‌رسانی، نشان‌دهنده تعهد والای جامعه پزشکی است.

بیش از 4 همت برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه شد

 

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