۲ غرقشدگی مرگبار در اصفهان؛ جوان ۱۹ ساله و دختر بچه ۱۸ ماهه جان باختند
مسوول روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: در ۲ حادثه جداگانه غرقشدگی در شهرستانهای زرینشهر و خوانسار، یک جوان ۱۹ ساله و یک دختر بچه ۱۸ ماهه جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی روز چهارشنبه اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۷:۰۷ روز سهشنبه ۳۰ تیرماه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد.
وی افزود: این حادثه در شهرستان زرینشهر، مسیر فلکه تختی به سمت سهراه سد و پس از پل خاکی رخ داد که در پی آن یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.
عابدی ادامه داد: در این حادثه، یک مرد جوان ۱۹ ساله دچار غرقشدگی در رودخانه شده بود که نیروهای اورژانس پس از انجام اقدامات احیای قلبی و ریوی، وی را با ادامه عملیات احیا به بیمارستان شهدای لنجان منتقل کردند، اما این حادثه منجر به فوت وی شد.
مسوول روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان گفت: دومین حادثه نیز ساعت ۱۸:۱۲ همان روز در سه کیلومتری جاده ویست شهرستان خوانسار و در یک استخر کارگاهی به مرکز اورژانس گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه، دختر بچه ۱۸ ماهه که بر اثر غرقشدگی دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود، با ادامه عملیات احیا به بیمارستان فاطمیه خوانسار منتقل شد.
عابدی تصریح کرد: با وجود تلاش نیروهای امدادی و کادر درمان، این کودک نیز جان خود را از دست داد.
وی از خانوادهها خواست با توجه به افزایش حوادث غرقشدگی در فصل گرما، از نزدیک شدن کودکان به استخرهای کشاورزی، کانالهای آب و رودخانهها بدون نظارت جدی خودداری کنند و نسبت به رعایت نکات ایمنی در حاشیه منابع آبی حساسیت بیشتری داشته باشند.