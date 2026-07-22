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جریان آب در زاینده‌رود آثار مثبت زیست‌محیطی به همراه داشت

جریان آب در زاینده‌رود آثار مثبت زیست‌محیطی به همراه داشت
کد خبر : 1817157
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معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: در فصل تابستان، استان اصفهان در دوره اصلی مهاجرت پرندگان قرار ندارد اما جریان یافتن آب در بستر زاینده‌رود، هرچند به‌صورت موقت، آثار مثبتی بر شرایط زیستگاهی و تعادل نسبی زیست بوم منطقه بر جای گذاشته است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین اکبری روز چهارشنبه افزود: مهاجرت پرندگان در استان اصفهان به طور معمول در ۲ بازه زمانی انجام می‌شود؛ نخست از اوایل پاییز تا پایان زمستان که پرندگان زمستان‌گذران از مسیر استان عبور کرده یا وارد زیستگاه‌های اصفهان می‌شوند و دوم، از اواخر زمستان تا اوایل اردیبهشت که مهاجرت بهاره و بازگشت این پرندگان به زیستگاه‌های اصلی‌شان انجام می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی اصفهان اظهار داشت: قرار گرفتن استان در مرکز کشور و در مسیر کریدورهای اصلی مهاجرت پرندگان موجب شده است اصفهان از نظر تنوع و عبور گونه‌های مهاجر، اهمیت زیست‌محیطی ویژه‌ای داشته باشد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تصریح کرد: در شرایط کنونی که در فصل تابستان قرار داریم، مهاجرت پرندگان به شکل معمول در استان جریان ندارد اما رهاسازی آب در زاینده‌رود که با هدف تأمین نیاز بخش کشاورزی انجام شده، آثار مثبتی هرچند کوتاه‌مدت و موقتی بر محیط‌زیست منطقه داشته است.

اکبری افزود: جریان آب در بستر زاینده‌رود موجب بهبود نسبی شرایط زیستگاهی، افزایش رطوبت، کمک به تعادل نسبی آب‌وهوا و ارتقای وضعیت بیشه‌ها، فضاهای سبز و زیستگاه‌های لکه‌ای واقع در حاشیه رودخانه، از بالادست تا پایین‌دست، شده است.

وی تأکید کرد: هرچند این آثار مثبت موقتی است اما تداوم جریان آب می‌تواند نقش مؤثری در حفظ کیفیت زیستگاه‌های طبیعی و پایداری زیست بوم های وابسته به زاینده‌رود ایفا کند.

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