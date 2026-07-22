به گزارش ایلنا، محمدحسین فیروزی در جلسه شورای اداری شهرستان سپیدان با اشاره به میراث ارزشمند رهبر شهید در حوزه کتابخوانی، اظهار کرد: یک نقشه راه مفصل برای ترویج کتابخوانی از رهبر شهید به یادگار مانده است که می‌تواند سال‌ها به عنوان چراغ راه مورد استفاده قرار گیرد.

فیروزی با اشاره به تغییر رویکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: طی یک دهه گذشته، کتابخانه‌های عمومی از حالت سنتی که تنها محدود به مخزن و سالن مطالعه بود، فاصله گرفته‌اند. امروز با افزودن خدمات متنوع و بخش‌های تخصصی همچون بخش کودک، کتابخانه‌ها به سمت تبدیل شدن به «پاتوق‌های فرهنگی و اجتماعی» در محلات حرکت کرده‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با اشاره به جایگاه این استان در کشور تصریح کرد: مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی با تقویت جنبه‌های علمی و تغییر رویکردها، موفق شده است از نظر تعداد نقاط خدمت، کتابخانه‌های ثابت و سیار، فاصله معناداری با کشورهای منطقه ایجاد کند که این امر گواهی بر توجه ویژه به حوزه کتاب است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در استان فارس ۲۷۵ کتابخانه عمومی و ۳۳۲ نقطه خدمت وجود دارد که ۵ کتابخانه، سیار است؛ چرا که دسترسی آسان مردم به کتاب، یکی از مولفه‌های جدی در ترویج فرهنگ مطالعه است.

این مسئول در خصوص وضعیت شهرستان سپیدان گفت: با تلاش‌های صورت گرفته و اخذ کد ماده ۲۳ برای پروژه «هماشهر»، این کتابخانه پس از دو سال و نیم فعالیت مستمر و با تخصیص اعتبارات لازم، در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد تا یکی دیگر از شهرهای فاقد کتابخانه استان از این زیرساخت بهره‌مند شود.

وی با اشاره به نیاز شهرستان سپیدان به کتابخانه سیار، خواستار پیگیری دستور ویژه استاندار برای تأمین این خدمت شد و خاطرنشان کرد: با توجه به پایین‌تر بودن شاخص‌های زیربنایی و تعداد اعضا در سپیدان نسبت به میانگین استانی، نیازمند توجه ویژه و بازطراحی کتابخانه مرکزی شهرستان با استفاده از اعتبارات نفت و گاز هستیم.

حمایت فرماندار سپیدان از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی

در ادامه این نشست، فرماندار شهرستان سپیدان ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی فارس در به‌ثمررسیدن کتابخانه هماشهر اظهار کرد: اختصاص اعتبار لازم برای توسعه و تجهیز کتابخانه‌های شهرستان در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.

علیزاده بر ضرورت حمایت از کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و گفت: راهکارهای تأمین خودرو و ایجاد کتابخانه سیار در سپیدان به‌صورت ویژه در دست بررسی است تا بتوانیم با رفع موانع موجود، دسترسی شهروندان به منابع اطلاعاتی را تسهیل کنیم.

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