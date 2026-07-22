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رئیس کمیسیون عمران مجلس خبرداد؛

آغاز پروازهای شیراز ـ نجف و بالعکس برای ایام اربعین/ نرخ رفت‌وبرگشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شد

آغاز پروازهای شیراز ـ نجف و بالعکس برای ایام اربعین/ نرخ رفت‌وبرگشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شد
کد خبر : 1817152
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رئیس کمیسیون عمران مجلس از آغاز پروازهای مسیر شیراز ـ نجف و بالعکس برای ایام اربعین خبر داد و گفت: پروازهای این مسیر از ۳۱ تیر تا ۱۶مردادماه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی، افزود: این پروازها با هدف پاسخگویی به نیاز متقاضیان و زائران اربعین پیش‌بینی شده است و مسافران می‌توانند برای سفر به عتبات عالیات از این پروازها استفاده کنند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس  با اشاره به نرخ مصوب بلیت پروازهای اربعین اظهار کرد: نرخ مصوب بلیت پرواز رفت‌وبرگشت شیراز ـ نجف ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است و باید بلیت‌ها بر اساس همین نرخ در اختیار زائران قرار گیرد.

رضایی‌کوچی همچنین بر ضرورت نظارت و کنترل قیمت بلیت‌ها تأکید کرد و گفت: باید از فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب جلوگیری شود.

 

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