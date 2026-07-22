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مدیرکل راهداری استان خبر داد:

پیش‌بینی 500 دستگاه ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان مرکزی برای اعزام زائران اربعین

پیش‌بینی 500 دستگاه ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان مرکزی برای اعزام زائران اربعین
کد خبر : 1817144
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مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: تمامی امکانات و ناوگان حمل‌ونقل عمومی این استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی بسیج شده است. 500 دستگاه ناوگان حمل‌ونقل مسافری، شامل 150 دستگاه اتوبوس برای اعزام 20 هزار زائر به پایانه مرزی برکت مهران پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده به آماده‌سازی زیرساخت‌ها اشاره داشته و افزود: 35 راهدارخانه و 37 مجتمع خدمات رفاهی در استان مرکزی برای ارائه خدمات به مسافران آماده‌سازی شده‌اند. 32 اکیپ راهداری در مراحل پایانی ایمن‌سازی و عملیات اجرایی جاده‌های استان قرار دارند تا ترددی ایمن برای زائران فراهم شود.

وی به اعزام اکیپ‌های پشتیبان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 15 اکیپ راهداری از استان مرکزی برای خدمت‌رسانی به زائران به مرز مهران اعزام می‌شوند. از ابتدای سال جاری با بهره‌گیری از توان پیمانکاران و اکیپ‌های امانی، عملیات آماده‌سازی محورهای این استان برای تردد زائران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: ثبت‌نام برای دریافت خدمات سفر زائران اربعین از 8 تیر ماه سال جاری آغاز شده است. تاکنون 13 هزار نفر از این استان برای شرکت در آیین معنوی پیاده‌روی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود 20 هزار زائر اربعین از استان به کشور عراق اعزام شوند.

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