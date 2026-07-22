مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:
اجرای مانور ایمنی تجهیزات و تأسیسات برقی پارکها و فضای سبز در استان مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به اجرای مانور سراسری در راستای ایمنی تجهیزات برقی فضاهای تفریحی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: مانور سراسری ایمنی تجهیزات و تأسیسات برقی پارکها و فضای سبز در سطح این استان اجرا شد.
به گزارش ایلنا، محمد نیکویی در این رابطه افزود: این مانور در راستای مسئولیتهای اجتماعی با هدف ارتقاء سطح ایمنی تجهیزات و تاسیسات الکتریکی پارکها و فضای سبز برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن برای شهروندان برگزار شده است.
وی ادامه داد: در این مانور که در بازه زمانی 2 روز کاری و با مشارکت 40 تیم اجرایی 2 نفره به انجام رسید، 2915 مورد تجهیزات و تأسیسات الکتریکی پارکها و فضای سبز مورد بازدید و بازرسی و تست قرار گرفت تا هرگونه نارسایی و نقاط حادثهخیز شناسایی و اصلاح شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: همزمان با این اقدام عملیاتی، رویکرد فرهنگی و اطلاعرسانی نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا بیش از 2500 برچسب خطر برق گرفتگی بر روی بدنه تجهیزات و تأسیسات برقی سطح شهر نصب شد.
نیکویی تصریح کرد: در جریان این مانور، 60 مورد کانونهای خطر شامل، تابلوهای فاقد قفل ایمنی، پایه چراغهای بدون درب، کابلهای برق تحت فشار و کابلهای برق در دسترس که میتوانند تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان باشند، شناسایی و بلافاصله اصلاح شد.
وی بیان داشت: همچنین در مانور سراسری ایمنی تجهیزات و تأسیسات برقی پارکها و فضای سبز استان مرکزی در یک اقدام برجسته و قابل توجه تعداد 20 بدنه فلزی برقدار تأسیسات الکتریکی در محیط پارکها و فضای سبز استان مرکزی شناسایی و اصلاح گردید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تأکید کرد: اجرای این مانورهایی از این دست، بخشی از برنامههای پیشگیرانه و مسئولیتهای اجتماعی این شرکت به شمار میرود که با هدف صیانت از حقوق شهروندی و ایجاد محیطی ایمن برای شهروندان انجام شد.