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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:

اجرای مانور ایمنی تجهیزات و تأسیسات برقی پارک‌ها و فضای سبز در استان مرکزی

اجرای مانور ایمنی تجهیزات و تأسیسات برقی پارک‌ها و فضای سبز در استان مرکزی
کد خبر : 1817131
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به اجرای مانور سراسری در راستای ایمنی تجهیزات برقی فضاهای تفریحی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: مانور سراسری ایمنی تجهیزات و تأسیسات برقی پارک‌ها و فضای سبز در سطح این استان اجرا شد.

به گزارش ایلنا، محمد نیکویی در این رابطه افزود: این مانور در راستای مسئولیت‌های اجتماعی با هدف ارتقاء سطح ایمنی تجهیزات و تاسیسات الکتریکی پارک‌ها و فضای سبز برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن برای شهروندان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این مانور که در بازه زمانی 2 روز کاری و با مشارکت 40 تیم اجرایی 2 نفره به انجام رسید، 2915 مورد تجهیزات و تأسیسات الکتریکی پارک‌ها و فضای سبز مورد بازدید و بازرسی و تست قرار گرفت تا هرگونه نارسایی و نقاط حادثه‌خیز شناسایی و اصلاح شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: همزمان با این اقدام عملیاتی، رویکرد فرهنگی و اطلاع‌رسانی نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا بیش از 2500 برچسب خطر برق گرفتگی بر روی بدنه تجهیزات و تأسیسات برقی سطح شهر نصب شد.

نیکویی تصریح کرد: در جریان این مانور، 60 مورد کانون‌های خطر شامل، تابلوهای فاقد قفل ایمنی، پایه چراغ‌های بدون درب، کابل‌های برق تحت فشار و کابل‌های برق در دسترس که می‌توانند تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان باشند، شناسایی و بلافاصله اصلاح شد.

وی بیان داشت: همچنین در مانور سراسری ایمنی تجهیزات و تأسیسات برقی پارک‌ها و فضای سبز استان مرکزی در یک اقدام برجسته و قابل توجه تعداد 20 بدنه فلزی برق‌دار تأسیسات الکتریکی در محیط پارک‌ها و فضای سبز استان مرکزی شناسایی و اصلاح گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تأکید کرد: اجرای این مانورهایی از این دست، بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه و مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت به شمار می‌رود که با هدف صیانت از حقوق شهروندی و ایجاد محیطی ایمن برای شهروندان انجام شد.

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