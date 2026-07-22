فرماندار اراک خبر داد:
اجرای مرحله دوم فراگیر رزمایش نظارت بر بازار و کنترل قیمتها در شهرستان اراک / 60 پرونده تخلف تشکیل شد
فرماندار شهرستان اراک گفت: مرحله دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها با بازرسی از 239 واحد صنفی و خدماتی در سطح این شهرستان به پایان رسید. در جریان اجرای این رزمایش، 60 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجعلیبیگی به تشریح جزئیات خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مرحله دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها با رویکرد محلهمحور و با مشارکت دستگاههای اجرایی، نظارتی و بازرسی، در بازه زمانی 5 روز کاری در سطح شهرستان اراک اجرایی شد.
وی ادامه داد: در مرحله دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها، تیم مشترک بازرسی به صورت مستمر در محلات مختلف شهر حضور یافتند و در مجموع 239 واحد صنفی و خدماتی را مورد بازرسی قرار دادند که نتیجه این اقدام تشکیل 60 پرونده تخلف برای واحدهای متخلف بود.
فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: در نخستین روز اجرای این رزمایش، علاوه بر بازرسی از 40 واحد صنفی، 2 واحد تولید محصولات لبنی نیز با حضور عوامل صداوسیمای استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا قیمت و نحوه عرضه محصولات آنها نیز بررسی شده است.
حاجعلیبیگی به دیگر اقدامات انجام شده در روز دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها در سطح شهرستان اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در روز دوم رزمایش نیز 44 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که در پی این اقدام 16 پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی بیان داشت: در روزهای بعد، بازرسیها در محلههای مختلف از جمله شهرک فاطمیه، حافظیه، شهرک معلم، شهرک مشاور، خیابان قیام، نواب، فاز 2 شهید بهشتی، ترهبار قدیم، بلوار قدس، خیابان هپکو، طالقانی، رودکی، کرهرود، شهدای صفری، جهانپناه و شهدای دولت ادامه یافته است.
فرماندار شهرستان اراک تأکید کرد: در آخرین روز اجرای رزمایش نیز 44 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و 11 پرونده تخلف تشکیل شد. برای یک واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی، پلاکارد نصب شد تا علاوه بر برخورد قانونی، جنبه بازدارندگی و آگاهیبخشی عمومی تقویت شود.
حاجعلیبیگی بر تداوم نظارتهای میدانی و محلهمحور تأکید کرده و ابراز داشت: هدف از اجرای رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها، صیانت از حقوق شهروندان، حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنفی قانونمدار، مقابله با گرانفروشی، ارتقاء شفافیت و ایجاد آرامش بازار است.
وی اضافه کرد: نظارت بر بازار به اجرای رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها، محدود نمیشود. در این راستا با همکاری دستگاههای عضو، بازرسیها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شهروندان بتوانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با قیمت عادلانه و کیفیت مناسب دریافت کنند.