به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به تشریح جزئیات خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مرحله دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با رویکرد محله‌محور و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بازرسی، در بازه زمانی 5 روز کاری در سطح شهرستان اراک اجرایی شد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، تیم مشترک بازرسی به صورت مستمر در محلات مختلف شهر حضور یافتند و در مجموع 239 واحد صنفی و خدماتی را مورد بازرسی قرار دادند که نتیجه این اقدام تشکیل 60 پرونده تخلف برای واحدهای متخلف بود.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: در نخستین روز اجرای این رزمایش، علاوه بر بازرسی از 40 واحد صنفی، 2 واحد تولید محصولات لبنی نیز با حضور عوامل صداوسیمای استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا قیمت و نحوه عرضه محصولات آنها نیز بررسی شده است.

حاج‌علی‌بیگی به دیگر اقدامات انجام شده در روز دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در سطح شهرستان اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در روز دوم رزمایش نیز 44 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که در پی این اقدام 16 پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی بیان داشت: در روزهای بعد، بازرسی‌ها در محله‌های مختلف از جمله شهرک فاطمیه، حافظیه، شهرک معلم، شهرک مشاور، خیابان قیام، نواب، فاز 2 شهید بهشتی، تره‌بار قدیم، بلوار قدس، خیابان هپکو، طالقانی، رودکی، کرهرود، شهدای صفری، جهان‌پناه و شهدای دولت ادامه یافته است.

فرماندار شهرستان اراک تأکید کرد: در آخرین روز اجرای رزمایش نیز 44 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و 11 پرونده تخلف تشکیل شد. برای یک واحد صنفی متخلف به دلیل گران‌فروشی، پلاکارد نصب شد تا علاوه بر برخورد قانونی، جنبه بازدارندگی و آگاهی‌بخشی عمومی تقویت شود.

حاج‌علی‌بیگی بر تداوم نظارت‌های میدانی و محله‌محور تأکید کرده و ابراز داشت: هدف از اجرای رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، صیانت از حقوق شهروندان، حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنفی قانون‌مدار، مقابله با گران‌فروشی، ارتقاء شفافیت و ایجاد آرامش بازار است.

وی اضافه کرد: نظارت بر بازار به اجرای رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، محدود نمی‌شود. در این راستا با همکاری دستگاه‌های عضو، بازرسی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شهروندان بتوانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با قیمت عادلانه و کیفیت مناسب دریافت کنند.

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