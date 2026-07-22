مدیرکل فنی و حرفهای مازندران:
تشکیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» ضرورتی برای ساماندهی بازار کار است/ پیوستن ۴۰ واحد صنعتی به کنسرسیوم مهارت
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت اشتغال کشور، پیشنهاد تشکیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» را مطرح کرد و گفت: پراکندگی مسئولیتها موجب شده افراد جویای کار مرجع مشخصی برای هدایت و مهارتآموزی نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید بهنام مهردل عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی مهارت با شعار «مهارت؛ بنیان ایران قوی» اظهار کرد: توسعه کشور بدون سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی امکانپذیر نیست و تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که تحول در نظام آموزشی، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش عدالت را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه حمایت از اشتغال نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، افزود: تجربه نشان داده پرداخت وام در ابتدای مسیر کسبوکار، اثرگذاری لازم را ندارد و منابع باید در مرحله توسعه و تثبیت فعالیتهای اقتصادی هزینه شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران با اشاره به پیشنهاد ایجاد «سازمان ملی مهارت و اشتغال» گفت: این سازمان میتواند با تجمیع ظرفیتهای حوزه مهارت، اشتغال و صندوق بیمه بیکاری، مسئولیت سیاستگذاری و هدایت بازار کار را بر عهده بگیرد تا متقاضیان اشتغال، مرجع مشخصی برای دریافت خدمات داشته باشند.
مهردل همچنین از بهبود شاخصهای عملکردی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای مازندران خبر داد و گفت: رتبه استان در ارزیابیهای کشوری از جایگاه بیستویکم به رتبه نهم ارتقا یافته و این نتیجه اجرای برنامههای اصلاحی در مراکز آموزشی و ساماندهی آموزشگاههای آزاد است.
وی از ابطال مجوز ۶۱۳ آموزشگاه غیرفعال، حذف ۱۲۵ آموزشگاه از چرخه آموزشی، کسب ۱۴ مدال در مسابقات ملی مهارت، دعوت ۱۱ نفر از استان به اردوی مسابقات جهانی شانگهای و جذب ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیتهای اجتماعی برای توسعه زیرساختهای آموزشی به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته یاد کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران همچنین از مشارکت ۴۰ واحد صنعتی در طرح «کنسرسیوم مهارت» و ایجاد نخستین هنرستان تخصصی صنایع دریایی کشور در نوشهر خبر داد و تأکید کرد: حرکت آموزشهای مهارتی باید از مدل عرضهمحور به سمت آموزشهای تقاضامحور و متناسب با نیاز واقعی صنایع تغییر کند.
مهردل ادامه داد: بیش از ۶۱۰ میلیارد تومان تجهیزات و ظرفیت آموزشی خود را در اختیار مراکز آموزش فنی و حرفهای قرار دادهاند. وی هدف از اجرای این طرح را تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنایع و افزایش مشارکت بنگاههای اقتصادی در آموزشهای مهارتی عنوان کرد.
وی با اشاره به توسعه آموزشهای مهارتی در محیط واقعی کار، از صدور مجوز برای ۱۴۰ مرکز جوار کارگاهی در استان خبر داد و گفت: این مراکز با هدف آموزش نیروی انسانی مورد نیاز صنایع در کنار واحدهای تولیدی ایجاد شدهاند، اما هنوز بسیاری از بنگاههای اقتصادی از این ظرفیت بهطور جدی استفاده نکردهاند.
مهردل افزود: آموزشهای مهارتی باید متناسب با نیاز واقعی بازار کار و با مشارکت مستقیم صنایع انجام شود تا علاوه بر تأمین نیروی کار ماهر، زمینه افزایش بهرهوری و توسعه اشتغال نیز فراهم شود.
مدیر کل فنی و حرفهای مازندران از تبدیل دو مرکز آموزش فنی و حرفهای استان به مراکز هیئتامنایی خبر داد و گفت: با حضور مدیران صنایع در هیئتمدیره این مراکز، درآمدهای اختصاصی در همان شهرستان برای توسعه آموزشهای مهارتی هزینه میشود و ارتباط مراکز آموزشی با بخش تولید تقویت خواهد شد.
وی همچنین از راهاندازی نخستین هنرستان تخصصی صنایع دریایی کشور در نوشهر با مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) خبر داد و افزود: این طرح به صورت پایلوت اجرا شده و در صورت موفقیت، الگوی ایجاد هنرستانهای تخصصی صنایع دریایی در سایر استانهای ساحلی خواهد بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران با اشاره به جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی گفت: امسال برای نخستین بار حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیتهای اجتماعی برای توسعه زیرساختهای آموزشی استان جذب شده که بخشی از آن پس از طی مراحل اداری، صرف تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای خواهد شد.
مهردل از اجرای آزمونهای مهارتی آفلاین در زندانهای استان خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین بار در مازندران اجرا شد و پس از موفقیت، به عنوان الگوی کشوری مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مسابقات مهارت ویژه زندانیان و خانوادههای آنان نیز با هدف توانمندسازی و بازگشت به بازار کار برگزار شده است.