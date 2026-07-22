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معاون فنی و مهندسی آبفای استان خبر داد:

آغاز اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب هسته مرکزی شهر اراک پس از 33 سال

آغاز اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب هسته مرکزی شهر اراک پس از 33 سال
کد خبر : 1817115
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معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری و نصب انشعابات فاضلاب هسته مرکزی شهر اراک پس از 33 سال از آغاز این طرح، کلید خورد. این مرحله به دلیل بافت قدیمی، تراکم تأسیسات زیرزمینی و محدودیت‌های ترافیکی، سخت‌ترین بخش پروژه فاضلاب اراک است.

به گزارش ایلنا، سیدعابد مصطفوی افزود: عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر اراک از سال 1372 در مناطق مختلف این شهر انجام شده و ادامه دارد تا بتوان تمام نقاط را در پوشش شبکه قرار داد. قرارداد 300 میلیارد ریالی برای اجرای 2500 متر شبکه و نصب 300 فقره انشعاب فاضلاب در محدوده مرکزی اراک منعقد شد.

وی ادامه داد: 525 هزار و 957 نفر معادل 98 درصد از جمعیت 542 هزار و 200 نفری اراک زیر پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب قرار دارند. در مجموع شمار مشترکان این شبکه تعداد 122 هزار و 459 مشترک است. تاکنون 978 کیلومتر شبکه جمع‌آوری و بیش از 10 کیلومتر خط انتقال فاضلاب در سطح شهر اراک اجرایی شده است.

معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: باید توجه داشت که تراکم خطوط آب، گاز، برق، مخابرات و دیگر زیرساخت‌های شهری از مهمترین موانع حفاری در معابر هسته مرکزی اراک است. نبود اطلاعات و نقشه‌های دقیق برخی تأسیسات قدیمی، حساسیت عملیات اجرایی این طرح را افزایش می‌دهد.

مصطفوی به موانعی که اجرای این طرح را با چالش مواجه کرده اشاره داشته و تصریح کرد: بافت فرسوده، پی‌های سنگی ساختمان‌ها و ضرورت حفاری عمیق، رعایت الزامات فنی و ایمنی را ضروری می‌کند. همچنین احتمال برخورد با قنوات قدیمی و پی ساختمان‌ها نیز زمان و پیچیدگی اجرای انشعابات فاضلاب را افزایش می‌دهد.

وی بیان داشت: اجرای طرح شبکه جمع‌آوری و نصب انشعابات فاضلاب هسته مرکزی شهر اراک در ارتقاء بهداشت عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی، حذف چاه‌های جذبی و حفاظت از محیط زیست تأثیر مستقیم دارد. نقش این شبکه در بازچرخانی پساب برای مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز قابل توجه است.

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