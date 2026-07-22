تعدیل روشنایی بیش از ۴ هزار چراغ در معابر اصلی شهری فارس

به گزارش ایلنا، محمدحسین زارعی با اعلام این خبر گفت: طرح«۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» در راستای اجرای ابلاغیه شرکت توانیر و به منظور تحقق صرفه‌جویی حداکثری در مصرف برق با کاهش روشنایی های غیر ضروری، جلوه های بد مصرفی و برق های غیر مجاز مشهود، جلوگیری از هدررفت انرژی و شناسایی و خاموش کردن مصارف نامتعارف و بدمصرف در استان فارس از ابتدای خردادماه شروع شده است که تاکنون دستاوردهای خوبی به همراه داشته است.

وی بازدید از ۹۵۰ مرکز تجاری و صدور اخطار برای اصلاح مصادیق بدمصرفی، بازدید و پایش ۳۰۹ مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی، بازدید از ۴۱۸ اداره و شعبه بانک و ارائه آموزش‌ها و تذکرات لازم با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق و شناسایی و اصلاح جلوه‌های بدمصرفی از طریق جمع‌آوری ۹۹۹ رشته ریسه روشنایی و سایر روشنایی‌های غیرضروری را از جمله اقدامات انجام شده توسط نیروهای عملیاتی این شرکت در سطح شهرستان‌های استان فارس عنوان کرد و افزود: اجرای این اقدامات تاکنون توانسته حدود یک مگاوات از بار هم‌زمان شبکه برق استان را کاهش داده و نقش موثری نیز در افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از بروز محدودیت‌های تأمین برق، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف داشته باشد.

مجری استانی طرح «صد شب، صد بازدید» شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، نیز در ادامه در تشریح اجرای این طرح در شهرستان های محدوده فعالیت این شرکت بیان داشت: در راستای اهمیت نظارت بر مصرف و با هدف مصرف بهینه انرژی با مشارکت کلیه اکیپ های نظارتی و عملیاتی توزیع برق استان، پایش میدانی و مستمر کلیه مشترکان برق استان فارس جهت یادآوری نکات لازم و ارائه توصیه هایی در راستای اصلاح الگوی مصرف در قالب برنامه«۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» در حال پیگیری و اجرا می باشد.

کیوان نامجو، با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: استمرار این طرح با همکاری مشترکان، اصناف، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشد.

وی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تداوم اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» و همکاری مشترکان، تلاش می‌کند ضمن حفظ پایداری شبکه برق، زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان را فراهم کند.

انتهای پیام/