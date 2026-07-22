مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:
اعمال محدودیت مصرف برق برای 208 دستگاه اجرایی و شعب بانک پرمصرف استان مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی این استان به صورت برخط پایش میشود. در این راستا، برای 208 واحد اداری و شعبه بانک پرمصرف با کنتورهای هوشمند محدودیت اعمال شده است.
به گزارش ایلنا، محمد نیکویی افزود: مصرف برق تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان مرکزی تحت نظارت برخط سامانههای مرکزی قرار دارند. در صورت بیتوجهی به اخطارها، فرایند قطع برق به صورت خودکار، هوشمند و از راه دور اجرا میشود. تاکنون برای 208 واحد اداری و بانکی پرمصرف اعمال شده است.
وی ادامه داد: در این راستا ادارات و دستگاههای اجرایی در سطح استان مرکزی موظف هستند در ساعات کاری، مصرف برق خود را 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال 104 کاهش دهند. همچنین پس از پایان ساعت کاری اداری نیز باید نسبت به مصرف ساعت کاری 70 درصد از میزان مصرف انرژی برق خود بکاهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به مولدهای اضطراری اشاره کرده و اظهار داشت: برخی از ادارات و دستگاههای اجرایی این استان استان از مولدهای اضطراری برخوردار هستند. در این راستا تمام مشترکان بزرگ، ادارات و دستگاههای اجرایی، باید در ساعات اوج بار از مولدهای خودتأمین برق استفاده کنند.
نیکویی تصریح کرد: از مدیران دستگاههای اجرایی تقاضا میشود با تنظیم دمای کولرهای گازی روی 25 درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و خاموش کردن سیستمهای سرمایشی و روشنایی اضافی پس از پایان کار، مصرف بهینه داشته باشند و از قرار گرفتن در چرخه این محدودیتهای هوشمند جلوگیری کنند.