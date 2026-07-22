پایان عملیات ترمیم خط انتقال شرق مرودشت با پایداری آب ۱۹ روستا

به گزارش ایلنا، علی شبانی افزود: این خط انتقال که از سد درودزن منشعب می‌شود، نقش مهمی در تأمین آب شرب روستاهای شرق مرودشت دارد و بروز حادثه در آن می‌توانست موجب اختلال در روند توزیع آب شود، اما با آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و اجرای سریع اقدامات فنی، این اتفاق بدون قطعی آب شرب مدیریت و برطرف شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به حضور فوری تیم‌های فنی و بهره‌برداری در محل حادثه اظهار داشت: اکیپ‌های اجرایی امور آبفا شهرستان مرودشت از لحظات اولیه وقوع حادثه در محل حاضر شدند و با استفاده از توان فنی و تجربه عملیاتی، نسبت به تعمیر تخصصی خط انتقال اقدام کردند؛ به گونه‌ای که جریان آب در شبکه توزیع با کمترین اختلال حفظ شد.

شبانی ادامه داد: با اتمام این عملیات، وضعیت فشار در شبکه توزیع به شرایط مطلوب بازگشت و تأمین آب شرب ۱۹ روستا و مجموعه روستایی اکراد زرقان به صورت پایدار ادامه یافت. این خط انتقال آب شرب ۷۶۸۸ خانوار با جمعیتی حدود ۳۰۷۵۰ نفر را تامین می کند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در مواجهه با حوادث و اتفاقات تأسیساتی گفت: خوشبختانه مجموعه آبفا فارس از توان فنی، تجهیزات و آمادگی لازم برای مدیریت و رفع این‌گونه حوادث در کمترین زمان ممکن برخوردار است و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی برای حفظ کیفیت و تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان تلاش می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در پایان، دسترسی شهروندان به آب شرب پایدار را یکی از اصول مهم و اساسی در اهداف این شرکت دانست و تصریح کرد: تأمین پایدار آب شرب و صیانت از تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به مردم، همواره از اولویت‌های اصلی شرکت آبفا استان فارس است.

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