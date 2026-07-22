فارس در مسیر ارتقای سوادآبی/ رشد ۱۰۰ درصدی مشارکت دانشآموزان در مسابقات داناب
مدیر روابط عمومی و نماینده مجری طرح اطلاع رسانی، فرهنگ سازی شرکت آب منطقهای فارس گفت: طرح دانشآموزی نجات آب (داناب) به واسطه به روز شدن هر ساله و توجه به نوآوری و خلاقیت، در ارتقاء سواد آبی دانشآموزان و فرهنگیان این استان اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی فارس و تعدد منابع آبی استان گفت: وجود بیش از ۱۰۰ هزار منبع آبی، فارس را از بسیاری از استانهای کشور متمایز کرده و یکی از عوامل موفقیت این استان در اجرای طرح داناب، پرهیز از روزمرگی و حرکت بر مدار نوآوری و برنامهریزی بوده است.
شریفی با قدردانی از همراهی آموزش و پرورش فارس با طرح داناب، افزود: ارتقای سوادآبی میتواند زمینهساز نهادینه شدن فرهنگ حفاظت و صیانت از منابع آب در بخش قابل توجهی از جامعه باشد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای فارس، طرح داناب را اقدامی علمی و برنامهریزیشده دانست که هر سال با نوآوریهای جدید همراه میشود و گفت: اجرای برنامههای علمی و فرهنگی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع ارزشمند آب، یک ضرورت و الزام است.
افزایش مشارکت فرهنگیان در طرح داناب
نماینده آموزش و پرورش فارس در طرح داناب نیز با موفق ارزیابی کردن اجرای این طرح در استان، افزایش تمایل فرهنگیان برای همکاری با داناب را یکی از نشانههای موفقیت آن عنوان کرد.
مریم قربانی با اشاره به افزایش تعاملات میان آموزش و پرورش و شرکت آب منطقهای فارس، از رشد کمی و کیفی طرح داناب در جامعه فرهنگیان و دانشآموزان خبر داد.
وی گفت: امروز بسیاری از معلمان همکار طرح داناب، کمک به نهادینه شدن فرهنگ حفاظت و صیانت از منابع آب را بخشی از مسئولیت مدنی خود میدانند و برای این همکاری، انتظار حمایت مادی ندارند.
قربانی همچنین از افزایش شمار فرهنگیان و دانشآموزان مشارکتکننده در طرح داناب طی سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه این طرح، زمینه پوشش همه مقاطع تحصیلی در دورههای آینده فراهم شود.
رشد ۱۰۰ درصدی آثار دانشآموزان در مسابقات داناب
بر اساس اعلام شرکت مشاور طرح داناب، برای نخستینبار در کشور مسابقه طرح درسنویسی در استان فارس برگزار شد که با استقبال مطلوب فرهنگیان و رابطان طرح همراه بود.
همچنین دانشآموزان فارس با ارسال بیش از ۵۷۰ اثر به مسابقات داناب در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، رشد ۱۰۰ درصدی تعداد آثار ارسالی نسبت به دورههای گذشته را رقم زدند.
بر اساس این گزارش، امسال بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دانشآموز فارسی در آزمونهای داناب شرکت کردهاند که افزایش مشارکت دانشآموزان در این طرح را نشان میدهد.
طرح ملی داناب (دانشآموزی نجات آب) با هدف ارتقای سوادآبی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت و صیانت از منابع آب، نزدیک به دو دهه است که در سطح کشور اجرا میشود و جامعه فرهنگیان و دانشآموزان را مخاطب برنامههای آموزشی و فرهنگی خود قرار داده است.