خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فارس در مسیر ارتقای سوادآبی/ رشد ۱۰۰ درصدی مشارکت دانش‌آموزان در مسابقات داناب

فارس در مسیر ارتقای سوادآبی/ رشد ۱۰۰ درصدی مشارکت دانش‌آموزان در مسابقات داناب
کد خبر : 1817097
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی و نماینده مجری طرح اطلاع رسانی، فرهنگ سازی شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: طرح دانش‌آموزی نجات آب (داناب) به واسطه به روز شدن هر ساله و توجه به نوآوری و خلاقیت، در ارتقاء سواد آبی دانش‌آموزان و فرهنگیان این استان اثرگذار بوده است.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی شریفی در جلسه هماهنگی اجرای طرح داناب اظهار کرد: فارس در سه دوره گذشته اجرای این طرح با کسب تمامی امتیازات پیش‌بینی‌شده، در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی فارس و تعدد منابع آبی استان گفت: وجود بیش از ۱۰۰ هزار منبع آبی، فارس را از بسیاری از استان‌های کشور متمایز کرده و یکی از عوامل موفقیت این استان در اجرای طرح داناب، پرهیز از روزمرگی و حرکت بر مدار نوآوری و برنامه‌ریزی بوده است.

شریفی با قدردانی از همراهی آموزش و پرورش فارس با طرح داناب، افزود: ارتقای سوادآبی می‌تواند زمینه‌ساز نهادینه شدن فرهنگ حفاظت و صیانت از منابع آب در بخش قابل توجهی از جامعه باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، طرح داناب را اقدامی علمی و برنامه‌ریزی‌شده دانست که هر سال با نوآوری‌های جدید همراه می‌شود و گفت: اجرای برنامه‌های علمی و فرهنگی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع ارزشمند آب، یک ضرورت و الزام است.

افزایش مشارکت فرهنگیان در طرح داناب

نماینده آموزش و پرورش فارس در طرح داناب نیز با موفق ارزیابی کردن اجرای این طرح در استان، افزایش تمایل فرهنگیان برای همکاری با داناب را یکی از نشانه‌های موفقیت آن عنوان کرد.

مریم قربانی با اشاره به افزایش تعاملات میان آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه‌ای فارس، از رشد کمی و کیفی طرح داناب در جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان خبر داد.

وی گفت: امروز بسیاری از معلمان همکار طرح داناب، کمک به نهادینه شدن فرهنگ حفاظت و صیانت از منابع آب را بخشی از مسئولیت مدنی خود می‌دانند و برای این همکاری، انتظار حمایت مادی ندارند.

قربانی همچنین از افزایش شمار فرهنگیان و دانش‌آموزان مشارکت‌کننده در طرح داناب طی سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه این طرح، زمینه پوشش همه مقاطع تحصیلی در دوره‌های آینده فراهم شود.

رشد ۱۰۰ درصدی آثار دانش‌آموزان در مسابقات داناب

بر اساس اعلام شرکت مشاور طرح داناب، برای نخستین‌بار در کشور مسابقه طرح درس‌نویسی در استان فارس برگزار شد که با استقبال مطلوب فرهنگیان و رابطان طرح همراه بود.

همچنین دانش‌آموزان فارس با ارسال بیش از ۵۷۰ اثر به مسابقات داناب در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، رشد ۱۰۰ درصدی تعداد آثار ارسالی نسبت به دوره‌های گذشته را رقم زدند.

بر اساس این گزارش، امسال بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز فارسی در آزمون‌های داناب شرکت کرده‌اند که افزایش مشارکت دانش‌آموزان در این طرح را نشان می‌دهد.

طرح ملی داناب (دانش‌آموزی نجات آب) با هدف ارتقای سوادآبی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت و صیانت از منابع آب، نزدیک به دو دهه است که در سطح کشور اجرا می‌شود و جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان را مخاطب برنامه‌های آموزشی و فرهنگی خود قرار داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل