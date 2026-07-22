قاتل پس از سرقت طلاجات همکارش، او را به قتل رساند

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی اظهار کرد: در بیست‌ونهم تیرماه سال جاری، در پی وقوع قتل یک زن جوان از کارکنان بیمارستان پیوند اعضا توسط فردی ناشناس در یکی از محله‌های شهر صدرا، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در جریان تحقیقات خود دریافتند قاتل و مقتول با یکدیگر همکار بوده‌اند و متهم پس از پایان شیفت کاری، به بهانه رساندن همکارش به منزل، او را ربوده و پس از سرقت طلاجاتش، وی را از طریق خفگی به قتل رسانده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت هویت قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

حافظی با اشاره به کشف طلاجات مسروقه از مخفیگاه متهم گفت: حدود ۲۰ گرم طلا که متعلق به مقتول بود، در جریان عملیات پلیس کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم ۴۵ ساله پس از دستگیری و در جریان تحقیقات، به ارتکاب قتل با انگیزه سرقت اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

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