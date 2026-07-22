به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، محمدرضا بابایی در اختتامیه نشست هم‌اندیشی همکاری‌های اقتصادی استان یزد و آفریقا اظهار کرد: نشست امروز در واقع پیش‌درآمدی برای اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری ایران و آفریقاست که قرار است طی ماه‌های آینده با محوریت استان یزد و به میزبانی تهران و یزد برگزار شود.

استاندار یزد از برگزاری اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری ایران و آفریقا با محوریت این استان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های متنوع صنعتی، معدنی و تولیدی یزد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای آفریقایی باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی یزد در تجارت و کارآفرینی، گفت: سخت‌کوشی و روحیه تلاش مردم این استان همواره زبانزد بوده و این ویژگی‌ها می‌تواند نقش مهمی در گسترش تعاملات اقتصادی با بازارهای جدید ایفا کند.

استاندار یزد همچنین با اشاره به سفر اخیر هیأتی از بازرگانان کشورهای آفریقایی به استان افزود: این هیأت با مشاهده تنوع و گستردگی محصولات تولیدی یزد، ظرفیت‌های استان را برای تأمین نیازهای بازار آفریقا قابل توجه ارزیابی کرد، هرچند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک همچنان از الزامات گسترش این همکاری‌هاست.

در ادامه این نشست، سید حامد عسکری معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای حضور مؤثر در بازار آفریقا تأکید کرد و گفت: توسعه روابط اقتصادی با این قاره نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و نمی‌توان این عقب‌ماندگی را تنها با برگزاری چند نشست یا اعزام هیأت‌های تجاری جبران کرد.

وی با بیان اینکه آفریقا به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد جهان تبدیل شده است، افزود: این قاره نقش مهمی در تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و تقویت امنیت اقتصادی ایران دارد و باید با رویکردی راهبردی به آن نگریست.

عسکری، یزد را استانی برخوردار از فرهنگ کار، مشارکت و خلاقیت دانست و پیشنهاد کرد کنسرسیوم صادراتی ویژه بازار آفریقا در این استان تشکیل شود تا فعالان اقتصادی با تجمیع ظرفیت‌های خود، حضوری منسجم و قدرتمند در این بازار داشته باشند.

وی همچنین تدوین سند پنج‌ساله توسعه همکاری‌های اقتصادی یزد و آفریقا را ضروری دانست و اعلام کرد اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد از برنامه‌های استان در این مسیر حمایت کند.

در بخش دیگری از این نشست، اکبر خسروی‌نژاد دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آفریقا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی، اظهار کرد: اگرچه گام‌های مؤثری در این حوزه برداشته شده، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود را ضعف شناخت نسبت به ظرفیت‌های متقابل ایران و کشورهای آفریقایی عنوان کرد و افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌های مشترک می‌تواند در رفع این خلأ و تقویت همکاری‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

نشست هم‌اندیشی همکاری‌های اقتصادی یزد و آفریقا با حضور فعالان اقتصادی، مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی و در قالب چهار پنل تخصصی برگزار شد و به‌عنوان پیش‌همایش اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری ایران و آفریقا، زمینه بررسی ظرفیت‌های استان و نیازهای بازار کشورهای آفریقایی را فراهم کرد.

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