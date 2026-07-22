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آذربایجان‌غربی به شبکه ملی «فواد ۱۲۸» پیوست / راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری در استان

آذربایجان‌غربی به شبکه ملی «فواد ۱۲۸» پیوست / راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری در استان
کد خبر : 1817076
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سامانه ملی فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» با حضور مسئولان کشوری و استانی در آذربایجان‌غربی افتتاح شد و با پیوستن استان به این شبکه، رسیدگی متمرکز، سریع و شفاف به شکایات و مطالبات مردمی وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سامانه ملی فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» همزمان با برگزاری جلسه شورای تحول اداری آذربایجان‌غربی و با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، کامل داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان افتتاح شد.

با افتتاح این سامانه، آذربایجان‌غربی به شبکه ملی فوریت‌های اداری «فواد» پیوست، شبکه‌ای که با هدف افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سلامت نظام اداری، تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی و تقویت نظارت بر عملکرد ادارات راه‌اندازی شده است.

سامانه «فواد ۱۲۸» بستری یکپارچه برای ثبت، پیگیری و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی در حوزه خدمات اداری فراهم می‌کند و با حذف فرآیندهای پراکنده و موازی، امکان رسیدگی منسجم، دقیق و شفاف به درخواست‌های شهروندان را فراهم خواهد ساخت.

مسئولان حاضر در این آیین، راه‌اندازی این سامانه را گامی مؤثر در توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری، مقابله با فساد و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری عنوان کردند و بر ضرورت پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مردم تأکید کردند.

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