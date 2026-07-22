قاتل زن جوان در شیراز پس از فرار به کوههای خفر دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری مردی ۴۰ ساله خبر داد که با کمین در میان درختان، زن جوانی را با ضربات چاقو به قتل رسانده و پس از فرار، در کوههای اطراف شهرستان خفر مخفی شده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در فروردینماه سال جاری در یکی از محلههای شیراز، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد مردی حدود ۴۰ ساله در حالی که کلاه نقابدار بر سر و ماسک بر صورت داشت، حدود یک ساعت پیش از مراجعه مقتول به محل کار، در میان درختان مخفی شده و به محض حضور زن جوان، به سمت وی حملهور شده و چندین ضربه چاقو به ناحیه شکم او وارد کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: قاتل پس از ارتکاب جنایت به صورت پیاده از محل متواری شده بود و کارآگاهان تحقیقات فنی و تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کردند.
حافظی بیان کرد: در جریان تحقیقات مشخص شد متهم سابقه قتل در سال ۱۳۹۳ داشته و پس از تحمل ۱۰ سال حبس، با رضایت اولیای دم از زندان آزاد شده است. همچنین مشخص شد وی پس از ارتکاب قتل اخیر، در کوههای اطراف شهرستان خفر مخفی شده است.
وی گفت: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در عملیاتی پیچیده موفق شدند متهم ۴۰ ساله را شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس خاطرنشان کرد: متهم که کارگر فضای سبز مجتمع محل وقوع حادثه بوده، پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به قتل زن جوان اعتراف کرد و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اخراج از محل کار به دلیل داشتن سابقه کیفری عنوان کرد.
متهم پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.