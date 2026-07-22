حمله دشمن به نقاطی در کبودراهنگ همدان

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی بامداد چهارشنبه در همدان با اعلام این خبر افزود: بدنبال اقدامات تجاوزکارانه دشمن آمریکایی ساعتی قبل نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله هوایی قرار گرفت.

این مسوول افزود: این حملات تجاوزکارانه خوشبختانه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در پایان گفت: تمامی دستگاه‌های امدادی در استان و شهرستان‌ها برای کمک‌رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردارند.

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