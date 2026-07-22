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حمله دوباره آمریکاه به آبدانان

حمله دوباره آمریکاه به آبدانان
کد خبر : 1816761
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فرماندار آبدانان گفت: دشمن آمریکایی سحرگاه چهارشنبه در تجاوزی جنایتکارانه با شلیک دو پرتابه، یکی از مناطق اطراف شهر آبدانان را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا، بهزاد نورمحمدی  اظهار کرد: دشمن آمریکایی در دومین شب تجاوز پیاپی به آبدانان، منطقه‌ای بیرون از شهر را هدف گرفت.

وی افزود: این حمله خوشبختانه هیچ تلفات جانی نداشته است و نیروهای امدادی، عملیاتی و دستگاه‌های مسئول بلافاصله برای بررسی خسارت‌های احتمالی به محل اعزام شدند.

فرماندار آبدانان تأکید کرد که در صورت تأیید هرگونه خسارت ناشی از این تجاوز دشمن، گزارش تکمیلی اعلام خواهد شد.

 

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