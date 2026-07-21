بهروز آذر:
زنان با تداوم خدمترسانی، پشتوانه کشور در جنگ تحمیلی اخیر بودند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نقش بانوان در روزهای جنگ تحمیلی اخیر گفت: زنان ایرانی با حضور در بخشهای مختلف از جمله تولید، خدمات، حملونقل و فعالیتهای بندری، روند خدمترسانی به مردم را حفظ کردند و اجازه ندادند زنجیره تأمین و ارائه خدمات دچار وقفه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، روز سهشنبه در جریان بازدید از بندر شهید بهشتی چابهار و دیدار با مردم، مسئولان و بانوان شاغل در این مجموعه، اظهار کرد: ایران به برکت تلاش و همدلی زنان و مردان در مسیر پیشرفت قرار دارد و بدون حضور فعال زنان، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به نقش بانوان در مدیریت شرایط جنگ تحمیلی اخیر افزود: زنان ایرانی در کنار مردان، در حوزههای تولید، خدمات، حملونقل، تجارت، پشتیبانی و تأمین نیازهای مردم حضوری مؤثر داشتند و با استمرار فعالیتهای خود، مانع از توقف روند خدمترسانی شدند.
معاون رئیسجمهور با قدردانی از بانوان شاغل در بندر شهید بهشتی چابهار گفت: کارکنان زن این بندر در روزهای حساس اخیر با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در محل کار حاضر شدند و اجازه ندادند فعالیتهای بندری و زنجیره تأمین کالا با اختلال مواجه شود.
بهروزآذر ادامه داد: حضور زنان در کنار همکاران مرد خود، نمادی از همبستگی ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی بود و تداوم خدمات بندری در این شرایط، نتیجه همین همراهی و تلاش جمعی است.
وی هدف از سفر به چابهار را قدردانی از زنان این منطقه عنوان کرد و افزود: بانوان شاغل در این بندر نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رونق فعالیتهای بندری و استمرار خدمات به کشور ایفا میکنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش زنان در بزنگاههای تاریخی اظهار کرد: زنان از نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی اخیر، در کنار خانوادهها، دستگاههای اجرایی، مراکز خدماتی و بخشهای اقتصادی حضور داشتند و با مدیریت امور، پشتیبانی از فعالیتها و تأمین نیازهای مردم، به حفظ آرامش جامعه کمک کردند.
وی همچنین نقش خانواده را در تقویت روحیه نیروهای مسلح مهم دانست و گفت: مادران و همسران، با صبوری و حمایت، پشتوانه مدافعان امنیت کشور هستند و نقش مؤثری در حفظ اقتدار و امنیت ایران دارند.
بهروزآذر با ابراز همدردی با مردم سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کشور که در جریان حملات اخیر آسیب دیدهاند، تصریح کرد: این سفر تنها یک بازدید اداری نیست، بلکه با هدف همدلی با مردم، شنیدن مطالبات آنان و قدردانی از مقاومت و ایستادگیشان انجام شده است و دولت خود را موظف میداند در کنار مردم این مناطق باشد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی چابهار، این بندر را یکی از مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: دولت از تقویت حضور زنان در عرصههای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی حمایت میکند و قدردان همه زنانی است که در روزهای سخت با ایثار و مسئولیتپذیری در کنار مردم ایستادند.