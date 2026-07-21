مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی خبر داد:
قرار گرفتن شهرستانهای اراک و ساوه در فهرست شهرهای دارای تنش آبی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی به قرارگیری 2 شهرستان استان در زمره مناطق دارای تنش آبی اشاره کرده و گفت: شهرستانهای اراک و ساوه به دلیل کاهش شدید ذخایر سدها و افت محسوس بارندگی، در فهرست شهرهای دارای تنش آبی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، حسین اسدی به میزان بارندگیهای ثبت شده در استان مرکزی اشاره داشته و افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون تنها 203.7 میلیمتر بارندگی در این استان ثبت شده است که این رقم نسبت به میانگین بلندمدت، 25 درصد کاهش نشان میدهد.
وی ادامه داد: بارندگیها نسبت به متوسط بلندمدت، در حوضه آبریز سد کمالصالح اراک به میزان 14 درصد و در حوضه آبریز سد الغدیر ساوه به میزان 24 درصد کاهش یافته است. این موضوع اثر مستقیمی بر کاهش روانابها و افت ذخایر سدهای استان مرکزی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی به حجم آب سد کمالصالح اشاره کرده و اظهار داشت: هماکنون حجم آب موجود در سد کمالصالح اراک حدود 23 میلیون مترمکعب است. از این میزان تنها 7 میلیون مترمکعب قابلیت برنامهریزی و بهرهبرداری است.
اسدی به افت چشمگیر ورودی آب به سد کمالصالح اراک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در حال حاضر ورودی سد کمالصالح اراک تنها 50 لیتر بر ثانیه است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 280 لیتر بر ثانیه بوده است.
وی به حجم آب قابل برداشت سد کمالصالح اراک در بازه زمانی 9 ماهه گذشته اشاره کرده و بیان داشت: از ابتدای مهر ماه 1404 تا خرداد ماه 1405 تنها امکان برداشت حداکثر 270 لیتر بر ثانیه از این سد برای تأمین آب شرب شهر اراک فراهم بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی به وضعیت نگرانکننده ذخایر سدهای بزرگ استان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: حجم ذخیره سد الغدیر ساوه نیز در حال حاضر به 23 میلیون مترمکعب رسیده است و هر 2 سد در شرایط بحرانی قرار دارند.
اسدی ابراز داشت: در صورت تداوم خشکسالی و نبود بارشهای مؤثر، بهرهبرداری از سد در ماههای آینده مستلزم برداشت از حجم مرده سدهای استان خواهد بود. این اقدام پایداری سدها را به خطر میاندازد و میتواند موجب خروج آنها از مدار بهرهبرداری شود.
وی اضافه کرد: مدیریت مصرف مهمترین راهکار عبور از شرایط موجود و بحران سدهای استان است. شهروندان باید با پرهیز از مصارف غیرضروری، شرکت آب منطقهای و همچنین شرکت آب و فاضلاب را در حفظ پایداری تأمین منابع آب شرب همراهی کنند.