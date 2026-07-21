به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۶۳ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می‌شود.

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