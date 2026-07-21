مدیر کل بهزیستی لرستان:
حدود ۵۲ هزار نفر دارای معلولیت از خدمات این اداره کل در استان بهرهمند هستند
مدیرکل بهزیستی لرستان با تشریح جامعه هدف این سازمان گفت: در حال حاضر حدود ۵۲ هزار نفر دارای معلولیت از خدمات این اداره کل بهرهمند هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون عمودیزاده روز سه شنبه سی تیر ماه در جلسه راهبری تحول اداری بهزیستی لرستان با حضور استاندار لرستان با اشاره به شعار «در کنار مردم، برای خانواده» بیان کرد: مخاطبان سازمان بهزیستی تنها گروههای خاص نیستند بلکه همه مردم به نوعی از خدمات این سازمان بهرهمند میشوند و مشاورههای ژنتیک و غربالگری بینایی و شنوایی کودکان گرفته تا خدمات مشاوره، توانبخشی و حمایتهای اجتماع از جمله خدمات بهزیستی است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای خدمت، فرماندهان و هموطنان شهید تاکید کرد: خدمت به مردم ادامه راه شهداست و کارکنان بهزیستی خود را موظف میدانند با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری در خدمت آحاد جامعه باشند.
به گفته مدیرکل بهزیستی لرستان ۹ هزار و ۱۴۶ خانوار زن سرپرست خانوار با جمعیتی نزدیک به ۲۳ هزار نفر تحت حمایت قرار دارند و در مجموع نزدیک به ۸۰ هزار نفر از خدمات مستمر و غیرمستمر این سازمان استفاده میکنند.
وی افزود: خدمات بهزیستی پیش از تولد آغاز میشود، با ارائه مشاورههای ژنتیک، غربالگری و برنامههای پیشگیری از معلولیتها ادامه مییابد و حتی در سالمندی نیز خدمات تخصصی و حمایتی به جامعه هدف ارائه میشود.
وی با اشاره به اجرای برنامه تحول در سازمان بهزیستی گفت: ۱۳ چرخش راهبردی در دستور کار قرار گرفته که هشت مورد آن به بستههای اجرایی تبدیل شده و مهمترین محور آن، خانوادهمحوری است.
مدیرکل بهزیستی لرستان ادامه داد: سیاست سازمان این است که افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان تا حد امکان در کانون خانواده نگهداری شوند، زیرا محیط خانواده بهترین بستر برای حفظ کرامت و سلامت روحی آنان است.
عمودی زاده با اشاره به افزایش حمایتهای مالی اظهار کرد: حق پرستاری خانوادهمحور از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هشت میلیون تومان افزایش یافته و کمکهزینه نگهداری کودکان نیز از حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است.
عمودیزاده همچنین از حمایت سازمان از خانوادههای دارای فرزندان دوقلو و سهقلو خبر داد و گفت: هزار و ۸۹۱ خانواده دارای دوقلو و ۸۱ خانواده دارای سهقلو تحت پوشش هستند و کمکهای ماهانه این خانوارها نیز افزایش یافته است.
مدیرکل بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه توانمندسازی یکی از مهمترین سیاستهای سازمان است، گفت: هدف ما این است که بهزیستی صرفا یک سازمان حمایتی نباشد، بلکه با ایجاد اشتغال و توانمندسازی، زمینه استقلال جامعه هدف را فراهم کند.
عمودی زاده افزود: سال گذشته ۲۴۷ میلیارد تومان مشارکت مردمی در استان جذب شد، زیرا اجرای برنامههای تحولآفرین تنها با اتکا به اعتبارات دولتی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف پیشبینی شده بود، اما تاکنون یکهزار و ۴۷۰ شغل پایدار در سامانه رصد ثبت شده که معادل ۱۲۳ درصد تحقق برنامه است.
وی همچنین از افتتاح ۶ مرکز توانبخشی در استان خبر داد و گفت: این مراکز زودتر از زمانبندی تعیینشده به بهرهبرداری رسیدهاند و توسعه خدمات توانبخشی همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اقدامات این سازمان در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار کرد: مراکز اورژانس اجتماعی و خدمات مشاوره به صورت شبانهروزی فعال بودند و کاروان «یاوران سلامت روان» با همکاری دستگاههای اجرایی به مناطق آسیبدیده اعزام شد که عملکرد آن مورد تقدیر فرمانداران قرار گرفت.
عمودیزاده با اشاره به ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت: لرستان سهماه نخست سال جاری در حوزه تامین مسکن جامعه هدف رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
وی افزود: استان در حوزه مراقبت و توانمندسازی کودکان مقیم مراکز شبانهروزی نیز رتبه اول کشور و در حوزه مراقبت از کودکان در خانواده رتبه دوم را به دست آورده و در حوزه پیشگیری از معلولیتها، غربالگری، برنامههای بازتوانی اعتیاد، برنامهریزی و فناوری اطلاعات نیز موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شده است.
عمودیزاده با بیان اینکه عملکرد بهزیستی لرستان در تمامی شاخصهای ارزیابی ملی جزو رتبههای اول تا سوم کشور بوده است، خاطرنشان کرد: هیچیک از حوزههای ارزیابی این ادارهکل رتبهای پایینتر از چهارم نداشته و این موفقیت حاصل تلاش و همدلی کارکنان و همراهی مردم و مسئولان استان میباشد.