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تجاوز دشمن به آبدانان

تجاوز دشمن به آبدانان
کد خبر : 1816274
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فرماندار آبدانان گفت: ساعتی پیش دشمن متجاوز آمریکایی با چند پرتابه مناطقی در بیرون از شهر را هدف گرفت.

به گزارش ایلنا، بهزاد نورمحمدی در گفت‌وگویی اظهار کرد دشمن آمریکایی با پرتاب دو موشک به نقطه‌ای غیر نظامی در کوه‌های اطراف آبدانان حمله کرد.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.

نورمحمدی یادآور شد: نیروهای امدادی به محل اعزام شده و مشغول بررسی دقیق ابعاد تجاوز دشمن هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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