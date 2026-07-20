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ساعات فعالیت ادارات کاشان و آران‌وبیدگل طی ۲ روز آینده تغییر کرد

ساعات فعالیت ادارات کاشان و آران‌وبیدگل طی ۲ روز آینده تغییر کرد
کد خبر : 1816221
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از کاهش ساعات فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کاشان و آران و بیدگل طی دو روز آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: با توجه به افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما، ماندگاری توده هوای گرم طی روزهای اخیر و به‌منظور پایداری تأمین انرژی، ساعات فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۳۱ تیرماه، از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ تعیین شد.

وی افزود: به‌منظور پایداری جریان برق خانگی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات تعطیل و خارج از وقت اداری ۷۰ درصد کاهش مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال قبل اعمال کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد در فضاهای ساختمانی و در مدار قرار دادن ژنراتورهای برق اضطراری در ساعات پیک مصرف، از الزامات و تأکیدات مدیریت بحران برای دستگاه‌های اجرایی در این ایام است.

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