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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد:

کشف یک فقره زمین‌خواری و رفع تصرف 1860 متر اراضی دولتی در استان یزد

کشف یک فقره زمین‌خواری و رفع تصرف 1860 متر اراضی دولتی در استان یزد
کد خبر : 1816203
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد کشف یک فقره زمین‌خواری در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با کشف یک فقره زمین‌خواری در این استان، 1860 مترمربع از اراضی دولتی استان رفع تصرف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی حورمهر افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کسب اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده از نشانگاه‌های اقتصادی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در حاشیه شهر یزد، به بررسی موضوع پرداختند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در این راستا با اخذ مجوز دستگاه قضایی به محل مورد نظر مراجعه کرده و نسبت به رفع تصرف 1860 مترمربع از اراضی دولتی اقدام کردند. همچنین در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شد.

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