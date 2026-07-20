به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی حورمهر افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کسب اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده از نشانگاه‌های اقتصادی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در حاشیه شهر یزد، به بررسی موضوع پرداختند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در این راستا با اخذ مجوز دستگاه قضایی به محل مورد نظر مراجعه کرده و نسبت به رفع تصرف 1860 مترمربع از اراضی دولتی اقدام کردند. همچنین در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شد.

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