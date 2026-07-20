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مدیرکل تعاون کار استان خبر داد:

آغاز پرداخت مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ در استان مرکزی

آغاز پرداخت مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ در استان مرکزی
کد خبر : 1816123
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به پرداخت مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ این استان در شهرستان‌های مختلف اشاره کرده و گفت: مطالبات بیش از 4300 فروشگاه متصل به طرح کالابرگ در استان مرکزی در بازه زمانی هفته جاری و هفته‌های آتی به مرور پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به تعداد فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ در استان اشاره داشته و در این رابطه افزود: در حال حاضر بیش از 4300 فروشگاه در سطح استان مرکزی به طرح کالابرگ متصل هستند و در این راستا شهروندان می‌توانند بدون نگرانی خریدهای خود را از این مراکز انجام دهند.

وی به حجم فروشگاه‌هایی که در طرح کالابرگ حضور ندارند اشاره داشته و ادامه داد: کمتر از 15 درصد فروشگاه‌های استان مرکزی عمدتاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تاکنون فاقد قرارداد رسمی با شرکت «فارا» به عنوان رابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌اند که این قراردادها نیز در حال انعقاد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به هدف از انعقاد قراردادهای فوق اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: هدف از عقد این قراردادها افزایش نظارت بر فروشگاه‌ها است. این اقدام برای جلوگیری از گران‌فروشی و محدود کردن عرضه کالا به 11 قلم کالای اساسی طرح انجام می‌شود. 

احمدی به مهلت ایجاد شده برای اتصال به شبکه اشاره داشته و تصریح کرد: فروشگاه‌های مشمول وظیفه دارند ظرف بازه زمانی یک ماه نسبت به راه‌اندازی صندوق فروشگاهی اقدام کنند. شرکت «فارا» موظف است زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و دستگاه‌های پوز این فروشگاه‌ها را به سامانه متصل کند.

وی بیان داشت: با اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، هیچ‌گونه خللی در روند خرید شهروندان ایجاد نخواهد شد. شهروندان باید در نظر داشته باشند که فروشگاه‌های فاقد قرارداد نیز به زودی به شبکه رسمی متصل خواهند شد و خرید کالابرگ از این فروشگاه‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

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