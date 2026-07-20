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نماینده اهواز خبر داد؛

موافقت وزارت نیرو با کاهش خاموشی‌ها در استان‌های گرمسیری

موافقت وزارت نیرو با کاهش خاموشی‌ها در استان‌های گرمسیری
کد خبر : 1816006
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مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، از پذیرش مطالبه کاهش خاموشی‌ها در استان‌های گرمسیر از سوی وزارت نیرو خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یوسفی در پیامی اعلام کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت نیرو و به پشتوانه مطالبه مردم مقاوم جنوب کشور، این وزارتخانه پذیرفته است که خاموشی برق در استان‌هایی همچون خوزستان، در زمان افزایش دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد، تا ۷۰ درصد کاهش یافته و به سمت حذف کامل حرکت کند.

یوسفی با تأکید بر اینکه تأمین برق در چنین شرایطی یک ضرورت حیاتی است، اظهار داشت: برق در این دما یک مسئله فانتزی نیست، بلکه موضوع جان و سلامت مردم است.

موافقت وزارت نیرو با کاهش خاموشی‌ها در استان‌های گرمسیری

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