درگیری مسلحانه در بویراحمد؛ ۲ نفر جان باختند
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک درگیری مسلحانه در شهرستان بویراحمد خبر داد که در جریان آن یک نفر بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و عامل تیراندازی نیز پس از ارتکاب قتل، با شلیک به خود فوت کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی نیروی انتظامی کهگیلویه وبویراحمد، سردار سهام صالحی روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک درگیری مسلحانه در شهرستان بویراحمد، مأموران انتظامی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: بررسیهای اولیه مأموران در صحنه حادثه نشان داد فردی مسلح با استفاده از یک قبضه سلاح کمری، شخص دیگری را به دلایل نامشخص هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بر اساس بررسیهای اولیه، عامل تیراندازی بلافاصله پس از ارتکاب قتل، با شلیک گلوله به سر خود اقدام به خودکشی کرد که بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
سردار صالحی با بیان اینکه هر دو نفر در محل حادثه جان باختهاند، گفت: پس از حضور مأموران انتظامی، محل وقوع حادثه ایمنسازی و اقدامات تخصصی شامل جمعآوری مستندات، بررسی صحنه جرم و انجام تحقیقات اولیه آغاز شد.
وی تصریح کرد: انگیزه این حادثه و علت وقوع درگیری هنوز مشخص نیست و بررسی ابعاد مختلف پرونده با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار دارد.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: نتایج نهایی تحقیقات پس از تکمیل بررسیهای تخصصی و جمعبندی مستندات، از سوی مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.
پلیس از شهروندان خواست ضمن پرهیز از انتشار شایعات و گمانهزنی درباره این حادثه در فضای مجازی، اخبار مربوط به این پرونده را تنها از منابع رسمی و مراجع ذیصلاح دنبال کنند.