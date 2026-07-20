اصابت پرتابه به حوالی ارومیه/ چند نفر مجروح شدند
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی از اصابت پرتابه به نقطهای در حوالی بخش سیلوانای ارومیه در بامداد امروز دوشنبه خبر داد.
به گزارش ایلنا، حامد صفاری اظهار کرد: در پی این حادثه، چند نفر مجروح شدند که بلافاصله نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر و اورژانس در محل حاضر شدند.
وی افزود: اقدامات اولیه درمانی برای مجروحان انجام و مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی، جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.