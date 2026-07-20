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اصابت پرتابه به حوالی ارومیه/ چند نفر مجروح شدند

اصابت پرتابه به حوالی ارومیه/ چند نفر مجروح شدند
کد خبر : 1815804
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مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی از اصابت پرتابه به نقطه‌ای در حوالی بخش سیلوانای ارومیه در بامداد امروز دوشنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا، حامد صفاری اظهار کرد: در پی این حادثه، چند نفر مجروح شدند که بلافاصله نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس در محل حاضر شدند.

وی افزود: اقدامات اولیه درمانی برای مجروحان انجام و مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی، جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

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