اصابت پرتابه به حوالی ارومیه/ چند نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، حامد صفاری اظهار کرد: در پی این حادثه، چند نفر مجروح شدند که بلافاصله نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس در محل حاضر شدند.

وی افزود: اقدامات اولیه درمانی برای مجروحان انجام و مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی، جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

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