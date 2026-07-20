به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود سمیعی‌نژاد در جریان سفر به الیگودرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه شرکت‌های صاحب فناوری طی دو مرحله در بخش خرید و واردات ماشین‌آلات با توقف مواجه اما با پیگیری‌های مداوم، موانع اجرایی آن برطرف شد.

وی با اشاره به حجم منابع مالی اختصاص‌یافته به این طرح معدنی تصریح کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر اساس رسالت خود برای توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته افزون بر پنج میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی را به این پروژه اختصاص داده است که با راه‌اندازی آن اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۱۰۰ نفر در منطقه ایجاد می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت فنی و زمان افتتاح کارخانه خاطرنشان کرد: تنها چند قطعه محدود از ماشین‌آلات خط تولید باقی مانده بود که با تلاش شرکت تهیه، کانتینرها نیز از گمرک ترخیص شده و تجهیزات در حال نصب است تا طرح شهریورماه سال جاری به مدار تولید کشور ملحق شود.

سمیعی‌نژاد با تبیین دستاوردهای زیست‌محیطی این طرح و ظرفیت تولید آن افزود: با راه‌اندازی این مجتمع، سالانه ۱۲ هزار تن انواع کاغذ مخصوص صنعت چاپ از کربنات کلسیم (سنگ‌آهک) و ترکیبات پلیمری پتروشیمی تولید می‌شود که این دستاورد، وابستگی صنعت چاپ به چوب درختان و تخریب جنگل‌ها را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای خروج این پروژه از وضعیت رکود و تامین ماشین‌آلات آن گفت: این مجموعه در ابتدا تنها یک سوله خالی بود که با پیگیری‌های گسترده در شبکه بانکی، گمرک و وزارت صمت به این مرحله رسیده است اما ظرفیت اشتغال‌زایی فعلی آن به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز کلان منطقه نیست.

وی با تاکید بر لزوم توسعه متوازن صنعتی در سراسر کشور افزود: الیگودرز با وجود برخورداری از ذخایر و معادن بسیار غنی، متاسفانه با نرخ بیکاری مفرط مواجه است و خانواده‌ها دغدغه جدی برای اشتغال فرزندانشان دارند بنابراین ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ نفر نمی‌تواند گره بحران بیکاری را در این شهرستان و استان لرستان باز کند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هدایت صنایع بزرگ به مناطق کویری تصریح کرد: قابل قبول نیست صنایع بزرگ و آب‌بر در مناطق کویری کشور مستقر شوند، آب استان‌هایی مانند لرستان برای تغذیه آن‌ها هدایت شود اما شهرک صنعتی الیگودرز در مقایسه با سایر نقاط کشور از کمترین زیرساخت‌ها بهره‌مند باشد.

گودرزی اضافه کرد: در رایزنی با وزارت صمت خواستار تحلیل ظرفیت‌های معدنی منطقه و تعریف پروژه‌های صنعتی بسیار بزرگ‌تر و متناسب با شایستگی جوانان این خطه هستیم.

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