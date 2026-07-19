حریق کوه در بلوار جمهوری شیراز/ اعزام ۵ ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه
کد خبر : 1815674
رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز اعلام کرد: ساعت ۲۲:۰۰ امشب (۲۸ تیر ۱۴۰۵) گزارشی از وقوع حریق در محدوده کوههای بلوار جمهوری شیراز دریافت شد.
به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور افزود: در پی این حادثه، ۵ ایستگاه آتشنشانی به همراه تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند و هماکنون عملیات مهار آتش در حال انجام است.
وی ادامه داد: جزئیات بیشتر از علت وقوع حریق، وسعت آتشسوزی و خسارات احتمالی پس از پایان عملیات اطلاعرسانی خواهد شد.