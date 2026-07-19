خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریق کوه در بلوار جمهوری شیراز/ اعزام ۵ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه

حریق کوه در بلوار جمهوری شیراز/ اعزام ۵ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه
کد خبر : 1815674
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز اعلام کرد: ساعت ۲۲:۰۰ امشب (۲۸ تیر ۱۴۰۵) گزارشی از وقوع حریق در محدوده کوه‌های بلوار جمهوری شیراز دریافت شد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور افزود: در پی این حادثه، ۵ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند و هم‌اکنون عملیات مهار آتش در حال انجام است.

وی ادامه داد: جزئیات بیشتر از علت وقوع حریق، وسعت آتش‌سوزی و خسارات احتمالی پس از پایان عملیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل