به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور افزود: در پی این حادثه، ۵ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند و هم‌اکنون عملیات مهار آتش در حال انجام است.

وی ادامه داد: جزئیات بیشتر از علت وقوع حریق، وسعت آتش‌سوزی و خسارات احتمالی پس از پایان عملیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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