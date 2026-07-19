به گزارش ایلنا، احسان‌الله اکبریان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در خرداد ماه سال جاری، با صدور دستورات ویژه قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، عاملان این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستورات ویژه قضایی برای رسیدگی فوری به پرونده، شناسایی و دستگیری عاملان قتل صادر شده و موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان زهک قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان، عاملان این جنایت شناسایی و در یک عملیات مشترک اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شدند.

اکبریان تصریح کرد: متهمان این جنایت با دستور مقام قضایی بازداشت شده‌اند و در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده‌اند. پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت همچنان ادامه دارد.

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