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دستگیری عاملان قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در شهرستان زهک

دستگیری عاملان قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در شهرستان زهک
کد خبر : 1815669
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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک به شناسایی و دستگیری عاملان قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه اشاره کرده و گفت: متهمان در عملیات مشترک اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شده‌اند و در تحقیقات اولیه به ارتکاب این جنایت اعتراف کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، احسان‌الله اکبریان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در خرداد ماه سال جاری، با صدور دستورات ویژه قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، عاملان این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستورات ویژه قضایی برای رسیدگی فوری به پرونده، شناسایی و دستگیری عاملان قتل صادر شده و موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان زهک قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان، عاملان این جنایت شناسایی و در یک عملیات مشترک اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شدند.

اکبریان تصریح کرد: متهمان این جنایت با دستور مقام قضایی بازداشت شده‌اند و در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده‌اند. پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت همچنان ادامه دارد.

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