وقوع سه حریق جدید در میانکاله؛ عملیات گسترده مهار آتش ادامه دارد

به گزارش ایلنا، در پی وقوع دو فقره حریق در روز جمعه ۲۶ تیرماه و ادامه عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری در پناهگاه حیات وحش میانکاله، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه نیز سه کانون جدید آتش‌سوزی در بخش‌هایی از این ذخیره‌گاه زیست‌کره رخ داد.

محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با اعلام این خبر اظهار کرد: به محض دریافت گزارش وقوع حریق، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در محل حاضر شدند و همزمان هماهنگی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و امکانات پشتیبانی شهرستان بهشهر انجام شد تا عملیات مهار آتش بدون وقفه آغاز شود.

وی با اشاره به همزمانی وقوع سه کانون حریق افزود: گستردگی عرصه و شرایط منطقه، مدیریت عملیات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده بود، اما با هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های مسئول، عملیات کنترل و مهار آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت.

کنعانی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی گفت: فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران، شهرداری‌های منطقه، جمعیت هلال‌احمر و جوامع محلی با اعزام نیرو، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکرهای آب و خودروهای آتش‌نشانی، نقش مؤثری در مهار این آتش‌سوزی‌ها ایفا کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان قدردانی کرد و افزود: محیط‌بانان با وجود خستگی ناشی از عملیات روزهای گذشته، بار دیگر با احساس مسئولیت در نخستین دقایق وقوع حریق در منطقه حاضر شدند و تا مهار کامل آتش در کنار سایر نیروهای عملیاتی ایستادگی کردند.

وی با تأکید بر ادامه عملیات پایش و لکه‌گیری تصریح کرد: نیروهای عملیاتی تا حصول اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانون‌های حریق در منطقه مستقر خواهند بود.

کنعانی از شناسایی دو مظنون در ارتباط با یکی از کانون‌های حریق خبر داد و گفت: این افراد با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح به نیروهای انتظامی تحویل شده‌اند و بررسی ابعاد موضوع و پیگیری‌های قانونی ادامه دارد.

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