فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان خبر داد:
قتل مادر به دست پسر / قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در استان کرمان به شناسایی و دستگیری عامل قتل یک زن در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: عامل قتل یک زن در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جنایت شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ منصور رمضاننژاد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محلههای شهرستان سیرجان به مرکز فوریتهای پلیسی 110 گزارش شد. در این راستا بلافاصله مأموران پلیس آگاهی استان کرمان در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: بررسیها نشان داد که متهم بر اثر اختلاف خانوادگی، با جسمی سخت به سر مادر خود ضربه زده و باعث قتل وی شده است. کارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمان با سرعت عمل، متهم را در کمتر از یک ساعت دستگیر کرده و پس از بازجوییهای اولیه وی را تحویل مراجع قضایی دادند.