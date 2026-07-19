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فرماندهان انتظامی استان مرکزی خبر دادند:

از دستگیری کلاهبرداران تا جمع‌آوری معتادان متجاهر / توقیف خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف

از دستگیری کلاهبرداران تا جمع‌آوری معتادان متجاهر / توقیف خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف
کد خبر : 1815633
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کلاهبرداری ۵۰ میلیارد ریالی با جعل عنوان وکالت در شهرستان اراک

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی به شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای در شهرستان اراک اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک کلاهبردار حرفه‌ای که با جعل عنوان وکالت و سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، مبلغ 50 میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی افزود: در پی وصول چند فقره حکم جلب سراسری از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک، موضوع دستگیری یک محکوم متواری به جرم جعل عنوان وکالت، به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مرکزی قرار گرفت.

وی به نحوه شناسایی و دستگیری این کلاهبردار حرفه‌ای که اقدام به جعل عنوان کرده بود اشاره کرده و ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مرکزی، با انجام تحقیقات فنی و تخصصی، این متهم سابقه دار را در مخفیگاه وی شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

دستگیری فالگیر حرفه‌ای در شهرستان اراک

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی به شناسایی و دستگیری یک فال‌گیر حرفه‌ای در شهرستان اراک اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک زن رمال و فال‌گیر حرفه‌ای که در شهرستان اراک از 6 نفر کلاهبرداری کرده بود، با تلاش مأموران پلیس آگاهی این استان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ نورالدین ناظمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: با اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنها تحت عنوان فال‌گیری و رمالی، موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مرکزی قرار گرفت.

وی به نحوه شناسایی و دستگیری و همچنین اعترافات این کلاهبردار حرفه‌ای اشاره کرده و ادامه داد: با تلاش مأموران پلیس آگاهی استان مرکزی متهم در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شد. این زن رمال و فال‌گیر به 6 فقره کلاهبرداری اعتراف کرده و سپس با دستور قضایی روانه زندان شد.

اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرستان تفرش

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش گفت: از ابتدای تیر ماه سال جاری تاکنون، در راستای اجرای طرح جمع‌آوری معتادان و پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم خیز در این شهرستان، 17 نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری شده‌اند. همچنین در این بازه زمانی 11 خرده فروش موادمخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حسین اسلامی افزود: به منظور پیشگیری از جرایم و به منظور ارتقاء سطح امنیت عمومی در نقاط جرم‌خیز، آلوده و پیشگیری از گسترش کانون‌های جرم، طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و همچنین شناسایی و دستگیری خرده فروشان موادمخدر در سطح شهرستان تفرش به اجرا درآمده است.

توقیف 142 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهرستان دلیجان

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان به توقیف تعدادی خودرو و موتورسیکلت در ارتباط با اجرای طرح‌های هدفمند اشاره کرده و گفت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی، از ابتدای سال جاری تاکنون 142 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در این شهرستان توقیف شده است.

سرهنگ جعفر اسکینی افزود: در پی گزارشات مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت برخی از موتورسیکلت‌ها و خودرو های متخلف و حادثه‌ساز در سطح شهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. در این راستا مأموران انتظامی و پلیس راهور 142 دستگاه خودرو و موتورسیکلت را توقیف کردند.

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