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معاون اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

روند کاهشی دمای هوا از روز سه‌شنبه 30 تیر ماه در استان مرکزی

روند کاهشی دمای هوا از روز سه‌شنبه 30 تیر ماه در استان مرکزی
کد خبر : 1815627
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معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: دمای هوای استان از روز سه‌شنبه 30 تیر ماه به صورت نسبی کاهش می‌یابد و همزمان با تقویت جریانات شرقی، احتمال وقوع گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مختلف استان افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تشریح جزئیات وضعیت آب و هوایی استان مرکزی پرداخته و افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، در بازه زمانی 2 روز آینده همگرایی جریانات سطحی در ساعات بعدازظهر موجب افزایش ابر و وزش باد در استان مرکزی خواهد شد.

وی به ورود پدیده گردوخاک در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: به دلیل استقرار جریانات شرقی، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از نواحی مستعد کشور به این استان نیز وجود دارد که در برخی ساعات می‌تواند باعث کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: از روز سه‌شنبه 30 تیر ماه با تقویت جریانات شرقی در استان، احتمال بروز پدیده گردوخاک و همچنین افت کیفیت هوا در این استان افزایش می‌یابد و این شرایط در برخی مناطق استان محسوس‌تر خواهد بود.

مرادی به وضعیت دمای هوا در روزهای پیش روی هفته جاری اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تغییرات دمایی در استان مرکزی تا اوایل هفته آینده نسبتاً محدود است، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 30 و 31 تیر ماه کاهش نسبی دمای هوا در این استان پیش‌بینی می‌شود.

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